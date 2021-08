Achterwege laten urenspecificatie factuur tuchtrechtelijk verwijtbaar

Een accountant kwam na een verzoek van een ontevreden klant om een factuur te verduidelijken weliswaar met een uitleg, maar leverde geen urenspecificatie aan. Dat levert hem bij de Accountantskamer een waarschuwing op. Klachten over onder meer het niet nakomen van een afspraak om de IB-aangifte 2018 voor 1 april 2019 in te dienen en het laten bestaan van onduidelijkheid over de omzetbelasting die verband hield met de aankoop van een nieuwe auto treffen geen doel.

Uitspraak: 20-2449 AA

De AA kwam in 2015 met een ondernemer overeen dat hij de jaarrekening van diens onderneming vanaf boekjaar 2015 zou samenstellen en de aangifte inkomstenbelasting/premievolksverzekeringen voor de ondernemer en zijn echtgenote zou verzorgen. Over de jaren 2015, 2016 en 2017 verzorgt hij vervolgens de boekhouding, de financiële verslagen en de aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting.

Daarna begint het echter stroef te lopen tussen beiden. Op 23 januari 2019 bespreken de ondernemer en de accountant de concept-jaarstukken 2017 en de aangiften inkomstenbelasting 2017. Tijdens dat overleg is ook afgesproken dat de AA het financieel verslag 2018 en de aangiften inkomstenbelasting 2018 voor de ondernemer zal opstellen. In het kader van die werkzaamheden heeft de AA de ondernemer om stukken verzocht. Op 17 mei 2019 heeft de ondernemer de AA verzocht om de concept-stukken 2018. De accountant heeft vervolgens om aanvullende stukken verzocht, waarop de ondernemer heeft gereageerd dat hij die al heeft opgestuurd. Op 3 juni 2019 heeft de ondernemer de AA nogmaals dringend om de concept-stukken 2018 verzocht. Hij ontvangt daarop het automatische antwoord dat de accountant van 21 mei tot 11 juni 2019 afwezig is.

Op 18 juli 2019 stuurt de ondernemer de AA een rappel en op 2 augustus 2019 nogmaals. Er wordt een bespreking gepland. Op 5 augustus 2019 laat de AA weten dat hij door omstandigheden pas later die week verder kan werken aan de aangifte inkomstenbelasting 2018. De ondernemer vindt dat een bespreking zonder concept geen zin heeft en zegt de afspraak af.

Overeenkomst opgezegd

Op 6 augustus 2019 heeft de ondernemer de overeenkomst van opdracht opgezegd, omdat de AA zich niet zou hebben gehouden aan de afspraak de stukken 2018 voor de vakantie af te ronden. Ook is hij niet tevreden met de wijze waarop de AA de achterstanden met betrekking tot de btw heeft aangepakt. Hij vraagt al zijn stukken te retourneren en gaat ervan uit dat hij geen nota ontvangt voor de werkzaamheden die de AA aangaande 2018 heeft verricht.

Op 8 augustus 2019 reageert de accountant hierop. Hij biedt aan de werkzaamheden over 2018 alsnog af te ronden, mits alle benodigde stukken in zijn bezit zijn, en verzoekt de ondernemer de bijgevoegde factuur, die ziet op de werkzaamheden voor boekjaar 2017, te voldoen. De ondernemer verzoekt de AA om een gespecificeerde nota over 2017, omdat de factuur zijns inziens niet klopt.

Op 19 september 2019 stuurt de AA een betalingsherinnering. De ondernemer weigert te betalen. Op 15 oktober 2020 stuurt de AA een toelichting op de factuur. Omdat hij de kwestie wil afronden stelt hij de ondernemer voor die nota te voldoen, in ruil waarvoor hij afziet van het factureren van de werkzaamheden voor boekjaar 2018. Als de ondernemer het voorstel niet zou accepteren, dan zou de nota over 2017 uit handen gegeven worden aan een incassobureau en zouden de werkzaamheden 2018 alsnog worden gefactureerd. De ondernemer heeft het voorstel niet geaccepteerd. Hij is ook niet in gegaan op het voorstel van de AA om bemiddeling toe te passen. Vervolgens heeft de accountant de werkzaamheden voor boekjaar 2018 alsnog gefactureerd.

Tuchtklacht

De ondernemer stapt naar de Accountantskamer met de klachtonderdelen:

de AA heeft zich niet gehouden aan de afspraak om de aangifte inkomstenbelasting 2018 voor 1 april 2019 in te dienen;

b. de AA heeft de onduidelijkheid ten aanzien van de omzetbelasting die verband hield met de aankoop van een nieuwe auto niet tijdig en nauwgezet opgelost;

c. de AA heeft niet gereageerd op verzoeken om de facturen te specificeren;

d. de wijze waarop de AA communiceert is onder de maat

Ongegronde klachtonderdelen

De Accountantskamer oordeelt dat klachtonderdelen a, b en d ongegrond zijn. De accountant bestrijdt dat de afspraak over de IB-aangifte is gemaakt en uit de gedingstukken is daarvan niet gebleken, zodat het verwijt geen doel treft. Dat de AA onduidelijkheden rondom de omzetbelasting verband houdend met de aankoop van een nieuwe auto niet tijdig en correct heeft opgelost is evenmin gebleken.

Op de zitting heeft de AA over de communicatie erkend dat hij ‘er meer achteraan had kunnen zitten’ en dat het in het voorjaar altijd erg druk is op zijn kantoor. De Accountantskamer overweegt dat uit de stukken en hetgeen is besproken op de zitting wel duidelijk is geworden dat de communicatie van de zijde van de AA richting de ondernemer weliswaar beter had gekund, maar dat hij niet op een dusdanige wijze nalatig is geweest dat hem een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

Specificatie factuur

Dat ligt anders bij de klacht over de gevraagde specificatie van een factuur. Op 8 augustus 2019 en op 25 september 2019 heeft de ondernemer gevraagd om een specificatie van deze factuur. Op 15 oktober 2020 heeft de AA weliswaar een nadere uitleg gegeven bij de factuur, maar de uitleg is niet voorzien van een specificatie op uren-, medewerker-, en tariefniveau. Het is vaste rechtspraak van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (ECLI:NL:CBB:2019:418) dat van een accountant mag worden verwacht dat hij zijn facturen desgevraagd specificeert en aldus naar zijn opdrachtgever inzichtelijk maakt welke werkzaamheden hij heeft verricht en in rekening brengt.

Gelet op deze rechtspraak is de door de AA gestuurde toelichting op de factuur niet toereikend, oordeelt de Accountantskamer. Hieruit volgt dat dit klachtonderdeel gegrond is.

Waarschuwing

De maatregel van waarschuwing is passend en geboden, spreekt de tuchtrechter uit. Daarbij is in aanmerking genomen dat de AA het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid niet heeft nageleefd door de ondernemer niet te voorzien van de gevraagde urenspecificatie. De AA is niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd.