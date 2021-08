‘Zzp’er gaat ruimere pensioenfaciliteit niet gebruiken’

Om zelfstandigen te bewegen meer te sparen voor hun pensioen, krijgen ze vanaf 2023 meer fiscale ruimte. Maar onder meer PwC verwacht dat zzp’ers daar maar mondjesmaat gebruik van gaan maken.

Het Financieele Dagblad sprak fiscaal expert Bastiaan Starink van PwC. Hij is lid van een werkgroep die het kabinet bijstaat in de herziening van het pensioenstelsel en geeft aan dat zzp’ers in zijn ogen niet meer premie zullen gaan inleggen. In de huidige situatie wordt ook al weinig gebruik gemaakt van de fiscale faciliteiten. ‘Als je wilt dat zzp’ers meer pensioen opbouwen, zorg dan dat het eenvoudiger wordt’, is zijn pleidooi.

3 procent wil maximaal gaan inleggen

BrightPensioen, die onder meer lijfrenteproducten aanbiedt, heeft onder de klanten gepeild of zij van het ruimere belastingvoordeel gebruik gaan maken. Dat blijkt tot nu toe nauwelijks het geval, ook al gaat het maximaal te storten pensioenbedrag in grote lijnen van 13 procent naar 30 procent van het inkomen. Een kleine 3 procent van de Bright-klanten denkt die 30 procent volledig te gaan benutten en een op de drie verwacht geen extra storting te gaan doen. Volgens de pensioenaanbieder willen zzp’ers vooral meer ruimte om soms een flink bedrag extra te kunnen inleggen.

Versimpelen heeft meer effect

Deze week publiceren fiscalisten Herman Kappelle en Bas Dieleman van de VU een artikel waarin zij stellen dat het grote probleem is dat veel zzp’ers helemaal geen pensioen opbouwen. Minder dan een op de tien heeft een lijfrente afgesloten. De experts denken dat het verruimen van de fiscale vrijstelling dat niet zal verbeteren en pleiten ervoor de zelfstandigenaftrek alleen toe te kennen als iemand pensioen opbouwt. Hoogleraar Marike Knoef denkt op haar beurt dat het versimpelen van de rekensom zal helpen, omdat veel zelfstandigen – en juist degenen met de lagere inkomens – nu terugdeinzen voor het berekenen van de jaarruimte. Zij ziet een oplossing in een vast belastingvrij basisbedrag voor iedereen. Voor hogere inkomens zou dan de jaarruimte gehandhaafd blijven.

Bron: FD.nl