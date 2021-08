Veel meer jongeren aan het werk, aantal startende boekhouders groeit

Het werkloosheidspercentage daalt hard, vooral onder jongeren, meldt het CBS. In de administratieve beroepen gaan vooral veel startende boekhouders aan de slag.

In juli waren 289.000 mensen werkloos: 3,1% van de beroepsbevolking. Gemiddeld daalde het aantal werklozen de laatste drie maanden met 9.000 per maand, terwijl het aantal werkenden met 30.000 per maand groeide. UWV registreerde eind juli 224.000 lopende WW-uitkeringen. Dat waren er 5,9% minder dan in juni. ‘Het aantal lopende uitkeringen ligt sinds juni 2021 lager dan in februari 2020, vlak voor de coronacrisis. De huidige lage stand komt deels door het gebruikelijke seizoenseffect in de zomer.’ Behalve het aantal werklozen is ook het aantal mensen dat geen werk zoekt flink afgenomen. Dat aantal staat nu op 3,7 miljoen; hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 23.000 per maand gedaald. Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid van 2,9% naar 4,6%. Daarna is dat percentage vrijwel voortdurend gedaald. Vooral in de horeca en catering zijn er minder WW-uitkeringen. Daar is de daling 16%. In het onderwijs is het aantal uitkeringen juist met 8% gestegen, maar dat is normaal in de zomermaanden.

Jeugdwerkloosheid sterk gedaald

De jeugdwerkloosheid (jongeren tot 25 jaar) is de afgelopen drie maanden gedaald van 128.000 in april tot 107.000 in juli. Het aantal werkende jongeren nam toe met 40.000.

Nog 7,3% van de jongeren in de beroepsbevolking is werkloos: de laagste stand sinds het begin van de coronacrisis. Alleen bij de 25- tot 45-jarigen is het aantal werklozen gestegen. De daling komt vooral doordat er meer werklozen een baan vonden dan er werkenden werkloos werden. Het aantal mensen dat zonder direct resultaat op zoek ging naar werk (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) was in juli groter dan het aantal dat stopte met zoeken en/of niet beschikbaar was.

Meer starters dan stoppers

Ten opzichte van een jaar eerder waren er in het tweede kwartaal van 2021 150.000 mensen meer aan het werk. Er startten meer mensen met een betaalde baan dan er stopten. In hetzelfde kwartaal van vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis, was de situatie precies andersom: toen stopten er meer mensen dan er aan de slag gingen. In het afgelopen kwartaal gingen 272.000 mensen zonder baan aan het werk, terwijl 215.000 mensen stopten met betaald werk.

Veel nieuwe boekhouders aan de slag

Vooral in de dienstverlenende beroepen waren er veel starters: 20.000. In de bedrijfseconomische en administratieve beroepen kwamen er 11.000 startende arbeidskrachten bij. Daar ging het volgens het CBS vooral om boekhouders en directiesecretaresses. Anderzijds stopten er 38.000 mensen in de bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Dat waren er in het tweede kwartaal van vorig jaar nog 54.000.

Bouw en industrie in de plus

De industrie en de bouw zagen allebei de omzet flink stijgen. In de industrie was de omzet in het tweede kwartaal 19,8% hoger dan een jaar eerder. Daaraan waren negen kwartalen van afnames voorafgegaan. De bouw noteerde een plus van 9,3%, beduidend meer dan in de voorgaande vier kwartalen. ‘Daarmee lijken de negatieve effecten van de coronacrisis op de omzet in de bouw in het tweede kwartaal nauwelijks nog een rol te spelen.’

Bron:CBS