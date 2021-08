Bijna helft minder TVL-aanvragen voor tweede kwartaal

Het aantal aanvragen voor TVL is voor het tweede kwartaal 44% lager uitgekomen dan voor het eerste kwartaal van dit jaar, meldt RVO.nl.

In het eerste kwartaal van 2021 werd nog ruim 113.000 keer een beroep op de TVL gedaan; in het tweede kwartaal daalde dat naar ruim 63.000. De TVL-steun kon tot 20 augustus worden aangevraagd; inmiddels staat de aanvraagronde voor het derde kwartaal alweer voor de deur: die opent op 31 augustus. De aanvragers hadden gemiddeld 7% minder omzetverlies dan tijdens het eerste kwartaal. Met name in de horeca (-17%), de detailhandel (-10%) en de dienstverlening (-16%) was de teruggang minder. Het totaal toegekende subsidiebedrag is bijna € 2,4 miljard, tegenover € 2,7 miljard in het eerste kwartaal.

Een kwart koos voor alternatieve referentieperiode

In het tweede kwartaal is het subsidiepercentage voor het eerst verhoogd tot 100% en konden ondernemers voor het eerst kiezen uit twee referentieperiodes. ‘Hier worden met name ondernemers mee geholpen die door uiteenlopende omstandigheden, zoals een verbouwing, minder of geen omzet hebben gemaakt in de oorspronkelijke referentieperiode in 2019. Ruim 15.000 ondernemers kozen voor het alternatieve kwartaal in 2020. Dat is 24% van het totaal aantal aanvragen.’