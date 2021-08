‘Mkb-accountant verzuipt in NOW-controle’

Volgens Follow The Money kunnen accountants de controle van € 12,2 miljard NOW-subsidies niet aan. ‘Vooral de kleinere, voor het mkb werkende bureaus dreigen te verzuipen in het werk.’

Het onderzoeksplatform spoorde een Friese ondernemer op die minder omzetverlies leed dan verwacht en nu € 188.000 aan NOW-voorschot wil terugstorten. Maar dat lukt niet omdat zijn accountant in een ‘administratief labyrint’ terecht is gekomen. Er is geen accountantsverklaring en dus is er geen definitieve afrekening mogelijk. De ondernemer ondervond bij een eerdere terugbetaling dat het op orde brengen van de administratie weken duurde em dat wil hij nu voorkomen.

NBA: te ingewikkeld

Follow The Money ging te rade bij de top-8 accountantskantoren en bevroeg ook de NBA. ‘De regeling met goedkeuring achteraf is erg complex en ingewikkeld. Die is zo ingewikkeld dat we het niet op tijd afkrijgen. In sommige gevallen lukt het niet om goedkeuring te geven’, meldt die aan het platform. ‘Het is zo ingewikkeld dat we het niet op tijd afkrijgen.’ Hoogleraar Marcel Pheijffer had liever gezien dat de overheid de controletaak zelf op zich had genomen: ‘Accountants hebben er een taak bijgekregen die eigenlijk bij de overheid hoort. Ze hebben een zwaard in handen gekregen. Ze moeten een zwart-witbeslissing nemen waarbij ze zowel hun klant moeten bedienen als een controletaak van de overheid uitvoeren. Dat kan elkaar bijten.’

Ook grote kantoren hebben achterstanden

PwC, Deloitte, KPMG, Flynth, BDO, Baker Tilly, EY en Mazars kennen nu al grote achterstanden aan bij de verwerking van definitieve NOW 1-berekeningen en noemen het werk ‘gecompliceerd en tijdrovend’. Ze zijn samen goed voor 2.000 aanvragen; volgens Baker Tilly kost een NOW-controleopdracht zomaar honderden uren. Het kantoor heeft kritiek op de bepaling dat de omzetdaling in een bepaalde periode het criterium vormt voor de aanvraag. Bij projectorganisaties is dat moeilijk te meten. Bovendien is een diepgaande controle van de personeelskosten nodig.

Roep om werkbare oplossing

Flynth geeft aan dat met name mkb-bedrijven normaal gesproken een keer per jaar cijfers aanleveren, maar nu voor elke NOW-periode de administratie moeten leveren. ‘Omdat veel mkb-ondernemingen niet zijn ingericht op tussentijdse periodeafsluiting en de hierbij behorende analyses en controles, vraagt dit om meer inspanningen van zowel de ondernemer als de accountant.’ PwC vraagt expliciet om werkbare oplossingen bij minister Koolmees (Sociale Zaken). Deloitte is een van de kantoren die aangeven de deadline van 31 oktober voor NOW 1 niet te halen. ‘De regeling vraagt om een intensieve controle om misbruik te voorkomen.’ Koolmees zou over enkele weken met een oplossing komen.

Zo’n oplossing is bij de NOW 1-periode simpelweg een omzetverlies van nul invullen, ook al is er wel degelijk een omzetdaling geweest. Het Amsterdamse reclamebureau SparkOptimus, dat al snel de omzet weer zal stijgen, deed het. ‘Toen kregen we van het UWV wel de goedkeuring om alles terug te mogen storten.’

