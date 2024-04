Brabantse PvdA en SP stemmen onbedoeld voor strengere accountantscontrole

Een blundertje van PvdA en SP in de Provinciale Statenvergadering van Noord-Brabant. Beide partijen stemden per ongeluk voor een amendement van PVV en 50Plus over een strengere controle van de provinciale cijfers door de accountant. Het voorstel haalde daardoor een meerderheid.

De initiatiefnemers willen een aanpassing van het beleid voor financiële controles binnen de provincie, meldt het Brabants Dagblad. De accountant moet daardoor nog beter gaan kijken of alles wel rechtmatig gebeurt en daarover eerder aan de bel trekken bij de politiek.

Het amendement leek geen meerderheid te behalen in Provinciale Staten, maar zowel PvdA als SP stemde per ongeluk voor, terwijl ze eigenlijk tegen zijn. De partijen merkten de fout nog tijdens de vergadering op, maar toen was het amendement al aangenomen. Dat kan niet zomaar worden teruggedraaid en de PVV vindt nu dat het voorstel dus gewoon moet worden uitgevoerd.

Partijen proberen fout te herstellen

De twee partijen hebben inmiddels een brief aan de commissaris van de Koning geschreven waarin ze vragen om de gevolgen in beeld te brengen. Ze willen ook graag een extra vergadering inlassen om hun misser ongedaan te maken. “Dat is ook principieel: er is beleid aangenomen dat niet in lijn is met wat Provinciale Staten willen”, zegt PvdA-voorman Ward Deckers in de regionale krant. “Dat is uit democratisch oogpunt lastig te accepteren.”

Bron: BD