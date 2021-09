Zoetermeerse ondernemersvereniging ruziet over btw-plicht

De Zoetermeerse ondernemersvereniging kan grote evenementen in de stad niet langer subsidiëren. Dat komt omdat Netwerk Zoetermeer, zoals de vereniging heet, btw-plichtig is geworden. Dat kost de club een ton per jaar, geld dat anders naar evenementen was gegaan.

Oud-burgemeester

De voorzitter van de ondernemersvereniging, Charlie Aptroot, heeft een boze brief gestuurd aan de gemeente en vraagt met een oplossing te komen. Pikant detail: de voorzitter van de ondernemersvereniging, oud-kamerlid voor de VVD, is tevens oud-burgemeester van Zoetermeer. ‘Door de aanpassing in de subsidieregeling is Netwerk Zoetermeer plots btw-plichtig. Dat kost ons een ton per jaar en dat hebben we niet’, legt Aptroot uit. ‘Dan kunnen wij niet hetzelfde programma realiseren. De gemeente wil dit voor 2019 nog compenseren, maar erna niet meer. Dus we zitten al met gat van een ton van 2020 en dit jaar komt er ook nog bij.’ Aptroot vindt dat de financiële gevolgen van het btw-probleem, dat volgens de businessclub door de gemeente zelf is gecreëerd, niet voor rekening zou mogen komen van de ondernemers en van Netwerk Zoetermeer. Dat staat ook in de brief aan de raad.

Compensatie

De ondernemersvereniging zegt het overleg met het college pas te willen hervatten zodra er zekerheid is over de compensatie van de btw die de ondernemersvereniging sinds 2019 moet afdragen. Ook wil het bestuur duidelijkheid over de intenties die het stadsbestuur heeft met de subsidieregeling, nu de aanvraag voor 2022 moet worden ingediend en de voorbereidingen voor het evenementenprogramma van komend jaar in de startblokken staan.

Impasse doorbreken

De gemeente Zoetermeer laat in een reactie weten dat het allemaal zover nog niet is. Ook wijst de gemeente naar de Belastingdienst. ‘Netwerk Zoetermeer moet btw-aangifte doen over 2019, dat is de enige manier om zekerheid te krijgen.’ Verder heeft het stadsbestuur besloten aan de ondernemersvereniging een subsidievoorschot te verstrekken ‘om uit de impasse te komen die is ontstaan’. De gemeente gaat de btw vervolgens zelf terug vragen bij het btw-compensatiefonds. Op die manier kan Netwerk Zoetermeer haar begroting voor 2019 netjes afsluiten en de rekeningen blijven betalen.

‘Netwerk Zoetermeer zal vervolgens bezwaar maken bij de Belastingdienst. Dat dwingt de Belastingdienst tot een concreet antwoord op de btw-kwestie, zodat voor alle partijen duidelijkheid ontstaat. Ook voor de jaren daarna. Netwerk Zoetermeer loopt in haar berichtgeving op het antwoord van de Belastingdienst vooruit’, zegt de gemeente in een reactie. ‘Zowel Netwerk Zoetermeer als de gemeente Zoetermeer is nog in afwachting van dit besluit, waarbij de inschatting van de gemeente is dat de btw gecompenseerd gaat worden. Als dit toch niet het geval is, gaan we in goed overleg kijken naar oplossingen.’

Bron: TV West