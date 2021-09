‘Helft bedrijven voorstander van extra belastingheffing voor coronaprofiteurs’

Bijna de helft van de financieel verantwoordelijken bij bedrijven wil dat ondernemingen die baat hebben gehad bij de coronacrisis extra belasting gaan betalen in de vorm van een solidariteitsheffing. Dat stelt Nextens.

De leverancier van fiscale aangiftesoftware bevroeg 847 financieel verantwoordelijken. Van deze groep is 48% voorstander van zo’n solidariteitsheffing, die eerder werd geopperd door het CDA. Bedrijven die in de coronacrisis winst hebben gemaakt, zouden moeten bijdragen aan de steun voor noodlijdende bedrijven. Het zou kunnen dat het Belastingplan 2022 een dergelijke heffing gaat bevatten.

Scholingsvrijstelling mondjesmaat gebruikt

Van de onderzochte bedrijven heeft 33% gebruik gemaakt van NOW-steun, maar 21% van de organisaties geeft ervan afgezien vanwege de steeds wisselende versies van de regeling. De gerichte gerichte vrijstelling voor vergoeding en verstrekkingen van scholing is in 2021 aangepast. Die is nu ook toepasbaar geworden voor vergoedingen aan ex-werknemers. ‘Maar hier is afgelopen periode weinig gebruik van gemaakt. Slechts 22% van de organisaties heeft tijdens de coronacrisis gebruik gemaakt van de van loonheffing vrijgestelde scholing voor medewerkers.’