Seinen economie kleuren felgroen

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 14,1% hoger dan in juli 2020, maakt het CBS bekend. De export groeide met 8,4% ten opzichte van een jaar geleden. Deze cijfers dragen bij aan het beeld dat de Nederlandse economie uit de coronacrisis is.

Industrie

Ten opzichte van juli 2019 bedroeg de productiegroei van de industrie ruim 9 procent. Daarmee is het door de coronacrisis in juli 2020 geleden productieverlies ruimschoots goedgemaakt. Het CBS spreekt van het hoogste productieniveau ooit. Ruim drie kwart van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in juli meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met 63,8 procent verreweg de hoogste groei. In de transportmiddelenindustrie kromp de productie daarentegen. Vanwege een chiptekort moest bij een aantal fabrieken in juli de productie tijdelijk stilgelegd worden.

Export

Het volume van de Nederlandse goederenexport was in juli 8,4 procent groter dan in juli 2020, meldt het CBS. Er zijn vooral meer machines, chemische en metaalproducten geëxporteerd. Ten opzichte van juli 2019 lag de export 8,8 procent hoger. Het volume van de import was in juli 8,0 procent dan in juli 2019. Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september ongunstiger dan in juli. Dat komt vooral doordat de groei van de Duitse industriële productie in de radar van september veel kleiner was. De overige indicatoren in de radar verbeterden.