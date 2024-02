Finance professional: ’Risico’s versterken elkaar tijdens ongekende veranderingen’

Finance professionals hebben nog nooit zulke crises meegemaakt als nu. Ook zien ze dat verschillende risico’s elkaar beïnvloeden en versterken. Dit blijkt uit de Global Economic Conditions Survey (GECS), een wereldwijde enquête van IMA en ACCA onder 1,447 accountants en CFO’s. De GECS laat de status van de huidige economische situatie zien door de ogen van leidende financiële professionals.

Het lanceren van ChatGPT, het uitbreken van nieuwe oorlogen en verschillende recordbrekende weersomstandigheden zijn voorbeelden van veranderingen en crises die finance professionals nog niet eerder in hun carrière tegenkwamen. Deelnemers aan de GECS zien dat de verschillende risico’s die zich voordoen, zoals fraude, geopolitieke instabiliteit en cyberdreigingen, elkaar steeds meer beïnvloeden en versterken. Specifiek de socio-economische implicaties van de klimaatverandering zijn een twee keer zo hoge prioriteit geworden sinds eind 2022.

Ethisch handelen

In deze onzekere tijden zeggen deelnemers aan de GECS dat ethisch handelen belangrijker is dan ooit en dat dit daarom een belangrijke pijler is van de verandering in gedachtegoed die op dit moment plaatsvindt. Met name bij veelvoorkomende thema’s als duurzaamheid en kunstmatige intelligentie (AI) speelt ethiek een grote rol in de besluitvorming. Volgens deelnemers aan de GECS in West-Europa blijven in Q4 economische inflatie / recessie / rentetarieven (24%) en talentschaarste / skills gaps / behouden van personeel (21%) en regelgeving / compliance / legal (18%) de grootste risico’s voor hun organisaties.

Vertrouwen

Voor het derde opeenvolgende kwartaal is het vertrouwen in de economie gedaald in Q4 en ligt het nu meer dan 25 indexpunten onder het hoogste punt in Q1 2023. Dit is het gevolg van zwakke economieën in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk.

Orders

Het niveau van de orders in West-Europa is licht gestegen in Q4 vergeleken met Q3. Opvallend is dat West-Europa de enige regio was die een stijging in de orders meette over heel 2023.

Economisch herstel

De economie in West-Europa is op dit moment zwak door de impact van de agressieve monetaire verkrappingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England. Ook heeft de ingetogen wereldwijde economie een effect op de export. Het vooruitzicht op groei in West-Europa is gematigd, maar een grote recessie zit er niet aan te komen. Dit sluit aan op de voorspellingen in Nederland, waar een voorzichtige economische groei is voorspeld door een verwachte verlaging van de rente door de ECB in juni en een hoger reëel inkomen. Het bevorderen van het reële inkomen zou de uitgaven van consumenten moeten stimuleren. De aanzienlijke daling van de GECS werkgelegenheidsindex zou erop kunnen wijzen dat de banenmarkten in de West-Europa beginnen te verruimen.

Operationele kosten

De wereldwijde bezorgdheidsindex – die de zorgen over hoge operationele kosten weerspiegelt – is in Q4 opnieuw gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit laat zien dat de kostendruk zijn piek heeft gehad, hoewel de resultaten van Q4 nog steeds boven de mediaan liggen. Dit suggereert dat de verwachtingen over de timing en de omvang van renteverlagingen door de centrale banken in 2024 mogelijk te optimistisch zijn.

Angst

Wereldwijd namen de zorgen over faillissementen van klanten opnieuw licht toe. Daarnaast daalden de zorgen over faillisementen van leveranciers voor het tweede opeenvolgende kwartaal. Nu het aantal bedrijfsfaillissementen toeneemt en de verkrapping van het monetaire beleid met vertraging werkt, zullen deze indexen in 2024 waarschijnlijk verslechteren.