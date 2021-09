Miljoenenschikking KPMG in Maleisische fraudezaak

KPMG heeft een schikking getroffen in een fraudezaak rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Het accountantskantoor betaalt omgerekend €68 miljoen, meldt het ministerie van financiën in het Aziatische land.

Onder leiding van toenmalig premier Najib Razak richtte de Maleisische regering in 2009 het 1MDB-fonds op, met als doel om de economie van het land op te stuwen. Later kwam echter naar buiten dat er waarschijnlijk miljarden uit het fonds in de zakken van Razak en zijn entourage zijn verdwenen.

KPMG

KPMG keurde de jaarcijfers van het staatsfonds over 2009 tot en met 2014 goed. Later trok het Big Fourkantoor de goedkeurende verklaringen over de jaren 2010 en 2012 in omdat er informatie zou zijn achtergehouden. Toezichthouders in Maleisië onderzochten al enige tijd of KPMG in overtreding was toen het de cijfers van het staatsfonds goedkeurde tussen 2009 en 2014.

Goldman Sachs

Zakenbank Goldman Sachs schikte eerder in dezelfde fraudezaak al voor $3,9 miljard met het Maleisische ministerie van financiën en met het Amerikaanse ministerie van justitie voor ruim $2 miljard.

Bron: FD