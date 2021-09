WBSO in 2022: wijzigingen om flexibiliteit bij aanvragen en verrekenen te bevorderen

Er komen in 2022 een aantal wijzigingen in de WBSO-wetgeving, meldt staatssecretaris Keijzer in een Kamerbrief. Zo moet het aanvragen van de fiscale innovatieregeling flexibeler en eenvoudiger worden en kunnen bedrijven het WBSO-voordeel sneller verrekenen. Het beschikbare budget voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) in 2022 bedraagt € 1.336 miljoen.

Wijzigingen

Voor 2022 zijn onder andere de volgende wijzigingen in de WBSO-wetgeving opgenomen:

Het aanvraagproces wordt flexibeler en eenvoudiger.

De manier van verrekenen verandert, waardoor bedrijven het WBSO-voordeel sneller kunnen verrekenen met minder administratieve lasten.

Het wordt duidelijker dat bedrijven alleen kosten en uitgaven kunnen mededelen waarvoor in 2022 (en later) een S&O-verklaring is afgegeven.

Voordeelpercentages en -bedragen

In 2021 verhoogde het kabinet de voordeelpercentages van de WBSO om het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) op peil te houden gedurende de coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat de coronacrisis weinig invloed lijkt te hebben op de hoeveelheid S&O die bedrijven uitvoeren. Daarom verlengt het kabinet deze crisismaatregelen niet.

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2022 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf.

Tarief 1 e schijf: 32%

schijf: 32% Tarief 1 e schijf starters: 40%

schijf starters: 40% Grens 1 e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000

schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000 Tarief 2e schijf: 16%

Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind 2021 bekend gemaakt.

Kamerbrief over Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in 2022