Baker Tilly adviseerde Bergen op Zoom over coronageld, college in het nauw

Er is hommeles in Bergen op Zoom. De gemeente heeft 35% van de 1,4 miljoen coronasteun gebruikt voor reorganisatie van de culturele sector. Accountant Baker Tilly zei dat dit was toegestaan.

Het Bergse college heeft ruim 5 ton van de 1,4 miljoen coronasteun voor cultuur gebruikt voor het betalen van interimdirecteuren en -managers en nog wat andere hooggeplaatste ambtenaren. Die waren volgens B en W nodig om de ontvlechting van het cultuurbedrijf, een bezuinigingsoperatie die nodig is om Bergen op Zoom financieel weer op de rit te krijgen, in goede banen te leiden.

Bezuiniging

De Markiezenstad kampt met een enorme schuldenlast. Er moet structureel dertien miljoen euro minder uitgegeven worden om de stad financieel gezond te maken. Een deel van dat bedrag moet de cultuursector ophoesten. De reorganisatie van het cultuurbedrijf heeft niets met corona te maken, maar valt onder een breder bezuinigingsplan. Voor de kosten van deze operatie heeft Bergen op Zoom 3,5 miljoen gereserveerd.

Extra geld

Door corona kon de gemeente echter onverwachts 1,4 miljoen euro uit Den Haag aan coronasteun tegemoet zien. Lokale overheden mogen zelf bepalen hoe ze dit geld verdelen. Hoewel er geen voorwaarden aan verbonden zijn heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Welzijn (OCW) nadrukkelijk opgeroepen de gelden uit te keren aan culturele voorzieningen waar de nood het hoogst is. Met als doel de culturele voorzieningen in stand te houden.

Persverklaring

Na bestudering van de regels en na overleg met huisaccountant Baker Tilly is het College van mening dat een deel van de coronasteun (vijf ton) gebruikt mag worden voor de reorganisatie van het cultuurbedrijf. Doel daarvan is immers het behouden van een levendige culturele sector. Tegelijk erkent het college dat zo de indruk kan ontstaan dat de gemeente zichzelf verrijkt met de compensatiemiddelen, aldus een schrijven aan de gemeenteraad. In een persverklaring neemt het college ‘met kracht’ afstand van termen zoals ‘zelfverrijking’ en ‘creatief boekhouden’. Donderdag volgt een debat in de gemeenteraad. Er is al een motie van wantrouwen aangekondigd die ertoe moet leiden dat het voltallige college de eer aan zichzelf houdt.

Rapportcijfer

In het jaarlijkse onderzoek van BDO naar de financiële posities van gemeenten bungelde Bergen op Zoom met het rapportcijfer 5 ook dit jaar weer aan de staart. In de categorie gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners is de Markiezenstad hekkensluiter na Rijswijk, Schiedam en Barneveld. De Bergse begroting 2021 sloot vorig najaar met een tekort van ruim 10 miljoen euro. Een nieuw zakencollege probeert nu met een bezuinigingspakket van ruim 13 miljoen orde op zaken te stellen.