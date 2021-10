Rechtbank: parkeren is aparte dienst bij gecombineerd slaap- en vliegarrangement

Een hotel dat een zogeheten park, sleep and fly-arrangement biedt waarbij reizigers hun auto tot 31 dagen bij het hotel mogen parkeren, mag daarvoor geen verlaagd btw-tarief rekenen. Parkeren is een zelfstandige dienst, oordeelt de rechter.

Een vlakbij Schiphol gelegen hotel biedt gasten een arrangement aan waarbij de hotelgast zijn auto na afloop van het logies 31 dagen mag laten staan op de parkeerplaats van het hotel. Ook wordt busvervoer geregeld tussen het hotel en Schiphol. Daarvoor betalen de gasten een all-intarief tegen 9% btw.

De Belastingdienst komt in 2016 de boeken doornemen en vindt dat ten eerste de prijs van de shuttlediensten in verhouding moet zijn met andere vergelijkbare diensten. Er volgt een correctie. Ook vindt de fiscus dat het parkeren binnen het PSF-arrangement een aparte prestatie is die niet samenhangt met het logies. Het hotel is echter van mening dat er sprake is van een samengestelde prestatie: wordt er geen parkeerdienst geboden, dan zal het aantal gasten beduidend minder zijn.

Geen afzonderlijk bedrag, wel afzonderlijke prestatie

De zaak komt voor de rechter. Die oordeelt dat ten aanzien van het arrangement sprake is van verschillende te onderscheiden prestaties en niet van een ondeelbare economische prestatie waarvan splitsing kunstmatig zou zijn. ‘Dat op de factuur aan de gast geen afzonderlijk bedrag in rekening gebracht wordt voor het PSF-arrangement is daarvoor niet leidend. Aannemelijk is dat het kunnen parkeren van een auto in de nabijheid van luchthaven Schiphol gedurende de tijd dat iemand afwezig is in verband met een vliegreis een doel op zich is voor de gemiddelde afnemer van een PSF-arrangement. Het voorzien in deze behoefte door het bieden van de gelegenheid om, na beëindiging van het logies, de auto nog 31 dagen te kunnen laten staan is naar het oordeel van de rechtbank dan ook een zelfstandige prestatie.’

Belang verschilt per afnemer

Het parkeren is niet ondergeschikt aan de hotelovernachting. ‘Het is ook niet zo dat het kunnen parkeren van een auto in de nabijheid van luchthaven Schiphol gedurende de tijd dat de afnemer afwezig is in verband met een vliegreis de gebruikmaking van het logies optimaal maakt. Daarnaast verschilt binnen de kring van afnemers van de hoofdprestatie bestaande uit het bieden van logies het belang van het afnemen van de nevenprestatie bestaande uit de mogelijkheid van parkeren na afloop van het logies per afnemer, aangezien de afnemer van het logies ervoor kan kiezen om niet met de auto, maar met het openbaar vervoer te reizen naar het hotel, en in die gevallen de keuze kan maken om enkel logies en het shuttlevervoer af te nemen.’ Tot slot stelt de rechter vast dat ruim 90% van de hotelgasten geen gebruik maakt van het arrangement.

De parkeerdienst is derhalve een zelfstandige prestatie die met 21% btw is belast.

Rechtbank Noord-Holland, publicatie 11 oktober 2021