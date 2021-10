Hof: Flynth niet aansprakelijk voor schade pachtovereenkomst melkveehouderij 

Een voormalige melkveehouder die zich door Flynth Haarlemmermeer en PPP-Agro Advies West uit Ilpendam liet adviseren over de bedrijfsoverdracht van zijn boerderij kan de schadevergoeding die hij mogelijk aan zijn opvolger moet betalen niet op de adviseurs verhalen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat Flynth en PPP niet aansprakelijk zijn. De melkveehouder wist dat ingebruikgeving van agrarische grond en gebouwen tegen betaling tot pacht kon leiden, constateert het hof. De zorgplicht gaat in dit geval niet zover dat de adviseurs destijds verdergaande pogingen hadden moeten ondernemen Piluha van het sluiten van de overeenkomst met de pachter te weerhouden.

De zaak tussen de voormalige melkveehouder (via diens in Alphen aan de Rijn gevestigde BV Piluha) en de adviseurs was een vrijwaringszaak van de hoofdzaak tussen Piluha als verpachter en diens opvolger als pachter. In de hoofdzaak hebben partijen afgesproken om te onderzoeken of volledige overeenstemming bereikt kan worden. De partijen in de vrijwaring wilden graag een beslissing van het hof zodat de positie van de adviseurs bij een eventuele schikking duidelijk is.

Melkveehouder: onvoldoende op risico gewezen

Flynth en PPP stonden Piluha bij rond de overgang van de melkveehouderij met bijna 50 hectare grond aan de pachter. Piluha verwijt de adviseurs dat zij haar niet voldoende hebben gewaarschuwd voor het risico van het ontstaan van een (hoeve)pachtovereenkomst met de pachter. Die hoevepachtovereenkomst is in een gerechtelijke procedure vastgelegd en de pachter vordert in de hoofdzaak nu schadevergoeding van verpachtster omdat ze die overeenkomst niet volledig kan nakomen.

Zorgplicht

Net als de pachtkamer in eerste aanleg neemt het hof tot uitgangspunt dat de adviseurs een zorgplicht hebben en dat hun handelen dus getoetst moet worden aan de zorgvuldigheid die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in het concrete geval in acht zou nemen. Deze zorgplicht kan onder meer meebrengen dat de opdrachtnemer de opdrachtgever ongevraagd dient te informeren over en zo nodig moet waarschuwen voor bepaalde mogelijkheden of risico’s.

Melkveehouder wist van risico’s

Het hof oordeelt net als de pachtkamer in eerste aanleg dat de adviseurs niet aansprakelijk zijn voor de eventuele schadevergoeding die Piluha aan de pachter zal moeten betalen. De melkveehouder wist dat ingebruikgeving van agrarische grond en gebouwen tegen betaling tot pacht kon leiden, constateert het hof. Juist daarom hebben de adviseurs gezocht naar een constructie om de pachtregelgeving te omzeilen. Ook daarvan was Piluha op de hoogte. Uit een e-mail blijkt bovendien dat Piluha bereid was risico’s te nemen en de adviseurs hebben daaruit ook mogen begrijpen dat de melkveehouder voldoende was gewaarschuwd, oordeelt het hof.

Adviseurs niet aansprakelijk te houden

Piluha heeft tegen de achtergrond van deze feiten en omstandigheden naar het oordeel van het hof onvoldoende toegelicht dat zij niet voldoende op de risico’s is gewezen of dat zij erop mocht vertrouwen dat de gekozen constructie waterdicht was, in de zin dat er door de ontduikingsconstructie geen enkel risico meer was op een pachtclaim van pachter. De voormalige melkveehouder kan de adviseurs dan ook niet aansprakelijk houden voor het feit dat dat risico zich heeft verwezenlijkt. De zorgplicht gaat in dit geval niet zover dat de adviseurs destijds verdergaande pogingen hadden moeten ondernemen Piluha van het sluiten van de overeenkomst met de pachter te weerhouden en dat zij hadden moeten toezien op de wijze waarop de aandeelhouder/bestuurder invulling gaf aan de overeenkomst met de pachter.

Het hoger beroep faalt dus.