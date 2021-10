Accountant onderzoekt financiële chaos bij Amersfoorts wijkcentrum

Bij wijkcentrum het Klokhuis in de Amersfoortse wijk Randenbroek is het flink mis. Het voormalige bestuur van het Klokhuis zou een flinke financiële puinhoop hebben achtergelaten. Een accountantskantoor doet momenteel onderzoek naar mogelijk onrechtmatig handelen door voormalige bestuurders. Er zijn vermoedens van gesjoemel en buurtbudget lijkt (ten onrechte) te zijn gebruikt voor de exploitatie van het wijkcentrum, meldt het AD.

Adviesbureau Inicio bracht in opdracht van de gemeente Amersfoort een rapport uit waar deze zomer al de eerste resultaten van bekend waren. De financiële huishouding van het Klokhuis was een chaos, komt daaruit naar voren. Het rapport is niet openbaar omdat er belastende informatie over betrokkenen uit naar voren kan komen. Volgens de gemeente heeft het bestuur van het Klokhuis niet gefunctioneerd en geen toezicht uitgeoefend op de financiën. Een accountant doet daar nu dus nader onderzoek naar.

Geen verantwoording subsidiebedragen

Aan het begin van dit jaar werd al duidelijk dat er van alles is misgegaan bij het Klokhuis. De gelijknamige wijkvereniging toetste aanvragen voor het zogeheten buurtbudget in de wijken Randenbroek en Schuilenburg, maar legde daar geen verantwoording over af. Daardoor bleef onduidelijk voor gemeente en wijkbewoners waar flinke subsidiebedragen die in 2018, 2019 en 2020 werden ontvangen aan zijn besteed.

Bron: AD

Foto: Street View