Taakstraf en geldboete geëist tegen dga en adviesbureau vanwege belastingfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een taakstraf van 140 uur tegen de 64-jarige dga van een adviesbureau uit uit ‘s-Hertogenbosch en een geldboete van 15.000 euro tegen het adviesbureau geëist. De dga en het adviesbureau moesten zich bij de rechtbank Oost-Brabant verantwoorden vanwege omzetbelastingfraude.

Onbekende facturen

Bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst bij het adviesbureau trof de fiscus onvoldoende informatie aan over een aantal creditfacturen van honderdduizenden euro’s uit 2014, 2015 en 2016. De Belastingdienst stelde vervolgens derdenonderzoeken in naar de bedrijven aan wie de facturen waren gericht. Uit dit onderzoek bleek dat meerdere facturen niet waren opgenomen in de administratie van deze bedrijven.

Strafeis

Het OM verwijt het adviesbureau en de bestuurder nu het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzet- en vennootschapsbelasting. Dit leverde de Belastingdienst een nadeel op van 66.000 euro.

De officier eiste een taakstraf van 140 uur (te vervangen door 70 dagen hechtenis) tegen de 64-jarige man uit België en een geldboete van 15.000 euro tegen het adviesbureau. De politierechter deed direct uitspraak in de zaak en legde een geldboete van 15.000 euro op aan het bedrijf. De man kreeg een taakstraf van 120 uur.