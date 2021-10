Bolk & De Bekker sluit zich aan bij Brabant Accountants en Belastingadviseurs

De maatschap Brabant Accountants en Belastingadviseurs, met vestigingen in Uden, Gemert, Oss, Someren en Veldhoven heeft met de partners van Bolk & De Bekker Accountants en Adviseurs (30 medewerkers met vestigingen in Uden en Rosmalen) overeenstemming bereikt over aansluiting van hun accountants- en adviespraktijk bij Brabant Accountants en Belastingadviseurs.

De activiteiten van het kantoor in Uden zullen voortaan plaatsvinden vanuit de bestaande locatie van Brabant Accountants en Belastingadviseurs aan de Verlengde Velmolen 8. Het kantoor in Rosmalen blijft de activiteiten voortzetten vanuit de huidige locatie aan de Saffierborch 26. Partners Maarten van Asseldonk RA, Jeroen Langens AA en Perry Vleeshouwers AA zullen deel gaan uitmaken van de maatschap Brabant Accountants en Belastingadviseurs.

Beide organisaties laten zich qua samenstelling van klanten- en personeelsbestand prima vergelijken en de partners vertrouwen erop dat deze stap bijdraagt aan het streven naar een toekomstbestendige organisatie die blijvend kan voldoen aan de eisen en wensen vanuit klanten, medewerkers en regelgevers. Daarbij blijven laagdrempelige vestigingen dicht bij de klant met een Brabantse inslag het uitgangspunt, melden de beide kantoren.

De aansluiting is per 1 januari aanstaande een feit, waarmee het totale personeelsbestand van Brabant Accountants en Belastingadviseurs uitkomt op circa 100 medewerkers werkend vanuit zes locaties.

Foto: Jeroen van der Putten RA en Maarten van Asseldonk RA