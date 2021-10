Nederlands pensioenstelsel is niet langer het beste ter wereld

Nederland levert één plaats in op de jaarlijkse Global Pension Index 2021 van adviesbureau Mercer en CFA Institute en bekleedt daarmee voor het eerst in vier jaar tijd niet langer de eerste positie van de index. Die plek gaat naar nieuwkomer IJsland, waarmee het land het beste pensioenstelsel ter wereld heeft.

In de Mercer CFA Institute Global Pension Index zijn de pensioenstelsels van 43 landen wereldwijd getoetst op toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Het onderzoek dekt ongeveer twee derde van wereldbevolking. Dat Nederland de eerste plek verliest, komt omdat IJsland in de voorgaande jaren niet is meegenomen in de ranking en beter scoort op toereikendheid (o.a. door een lager niveau van huishoudschuld) en duurzaamheid (o.a. door een hoge arbeidsparticipatie op oudere leeftijd; 55+).

Met een indexwaarde van 84,2 stijgt IJsland vanuit het niets naar de toppositie in de algemene ranglijst. Hiermee stoot het Nederland na vier jaar van de troon. Nederland levert dus een plekje in en staat met een indexwaarde van 83,5 nu op de tweede positie, gevolgd door Denemarken op #3 met een score van 82,0. Thailand heeft, net als vorig jaar, de laagste indexwaarde (40,6). In de Global Pension Index zijn ook categorie-indexen uitgelicht. IJsland scoorde het hoogste op toereikendheid (82,7) en duurzaamheid (84,6). Finland blinkt uit op integriteit (93,1). India scoort het laagst op toereikendheid (33,5), Italië op duurzaamheid (21,3) en de Filippijnen op integriteit (35,0).

Grotere pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

De pandemie zorgde voor toenemende sociaaleconomische ongelijkheid wereldwijd, constateert Mercer. Ook als het op de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen aankomt. Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland: ‘De huidige economische situatie is complex. We hebben te maken met historisch lage rentetarieven en lagere beleggingsrendementen in veel beleggingscategorieën. Nederlanders moeten nu meer dan ooit verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen pensioeninkomen, waarbij vrouwen helaas nog harder moeten lopen dan mannen.’

Melinda Rook, voorzitter CFA vult aan: ‘De kloof zal de komende jaren waarschijnlijk iets slinken, naarmate er meer vrouwen op de arbeidsmarkt komen. Maar factoren als parttime werk, ongelijke beloning en zorgtaken wegen nog steeds relatief meer op vrouwen dan op mannen. Aan de andere kant neemt ook hun levensverwachting toe. Munnik: ‘Het is dus heel duidelijk hoe de kloof zich vormt en het is een probleem dat we niet kunnen negeren. Hier ligt een belangrijke taak voor pensioenfondsen. Zij hebben de mogelijkheid om hun communicatie op vrouwen af te stemmen en hen bewust te maken van de pensioenkloof die het gevolg zal zijn van het carrièrepad dat zij kiezen.’

