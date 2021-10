Deadline TVL Q3 nadert

De deadline voor het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 komt in zicht, waarschuwt de RVO. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming nog tot 26 oktober 17:00 uur aanvragen.

Het subsidiepercentage is 100%. Ondernemers kunnen weer kiezen tussen twee referentieperioden: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Ondernemers kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het minimum subsidiebedrag is € 1.500.

Ook voor starters en grote bedrijven

Startende ondernemers die voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister van de KVK kunnen ook TVL Q3 aanvragen. Mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het tweede kwartaal ontvangen. Voor grote bedrijven is het maximum € 600.000. Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen.

Voor 26 oktober 17.00 uur

Een aanvraag voor TVL Q3 kan nog tot 26 oktober 17.00 uur. Wie de Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) wil aanvragen, moet ook TVL Q3 hebben aangevraagd.

Bron: RVO