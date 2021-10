Belastingverlaging scheelt bedrijfsleven half miljard in energierekening

De tijdelijke tariefverlaging en verhoging van belastingvermindering die het kabinet doorvoert voor elektriciteit scheelt het bedrijfsleven komend jaar in totaal € 518 miljoen aan energiebelasting, zo meldt staatssecretaris Vijlbrief (Financiën).

In verband met de sterk gestegen energieprijzen bedraagt de belastingvermindering volgend jaar – inclusief btw – € 230 per elektriciteitsaansluiting. Dat scheelt de schatkist € 109 miljoen aan inkomsten uit het bedrijfsleven. De belastingvermindering is een vaste korting op het energiebelastingdeel van de energierekening en geldt per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie (onder andere woningen en kantoorpanden), ongeacht het verbruik. Daarnaast wordt het tarief voor elektriciteit in de eerste schijf met 6,933 cent per kWh – exclusief btw – verlaagd. Dat scheelt nog eens € 409 miljoen. Voor huishoudens bedraagt het effect € 1.437 (verhoging belastingvermindering) en € 1.259 (tariefverlaging).

Vooral lasten mkb lager

Een huishouden met een gemiddeld verbruik kan volgend jaar rekenen op een tegemoetkoming van ongeveer € 430 inclusief btw. In het bedrijfsleven profiteren vooral de kleinere ondernemingen. ‘Door het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit te verlagen, vindt deze lastenverlichting gerichter bij het mkb plaats en wordt verdere elektrificatie gestimuleerd. Bijkomend effect van deze maatregel is dat het tarief in de eerste schijf voor elektriciteit in 2022 tijdelijk lager is dan het tarief in de tweede schijf’, aldus Vijlbrief in de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2022.