Staatssecretaris rectificeert sluitingsdata vaststellingsloketten NOW

Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de NOW-wijzigingsregeling naar de Tweede Kamer gestuurd die regelt dat de veertienwekentermijn ook gaat gelden voor werkgevers die een derdenverklaring nodig hebben. Daarnaast worden enkele sluitingsdata van NOW-tranches met de regeling gewijzigd. Een eerder gecommuniceerd overzicht daarvan blijkt niet te kloppen.

In de Kamerbrief “Wijzigingsregelingen NOW najaar 2021 en vaststelling” van 7 september 20211, is al aangekondigd dat de NOW-regelingen op enkele onderdelen zouden worden aangepast. Wiersma stuurt nu de wijzigingsregeling van de NOW naar de Kamer die regelt dat de veertienweken termijn, die reeds is opgenomen in de NOW-regelingen en werkgevers veertien weken geeft om een vaststellingsaanvraag aan te vullen met een accountantsverklaring, tevens gaat gelden voor werkgevers die een derdenverklaring nodig hebben. Deze wijziging geldt voor de NOW-1, -2, -3 en -4. Tevens regelt deze wijzigingsregeling dat de sluitingsdata van alle tranches van de NOW-3 worden samengetrokken met de sluitingsdatum van het vaststellingsloket NOW-4, namelijk 22 februari 2023.

Het vaststellingsloket van de NOW-2 zal ook langer opengesteld worden, tot 31 maart 2022. Dit is met oog op de uitvoering. De oude sluitingsdatum van 5 januari, zou te veel beïnvloed worden door de nog lopende afronding van de aanvragen van de NOW-1. Dit zou een capaciteitsprobleem opleveren en het risico verhogen dat er fouten gemaakt worden. Daarbij geeft het werkgevers meer tijd een aanvraag in te dienen, wat inmiddels bij alle andere tranches van de NOW ook het geval is. Daarnaast heeft UWV aangegeven het NOW-4 loket al per 31 maart 2022 te zullen openen.

Rectificatie data

In de Kamerbrief “Wijzigingsregelingen NOW najaar 2021 en vaststelling” van 7 september 2021 was een tabel opgenomen met de aangepaste openingsdata van de vaststellingsloketten. In deze tabel stond een aantal data verkeerd vermeld. Hieronder staat de rectificatie van de eerder gecommuniceerde tabel, met de aangepaste data dikgedrukt. Tevens is de nieuwe sluitingsdatum van het NOW-2 loket en de nieuwe openingsdatum van het NOW-4 loket aangepast (deze staan cursief).

Kamerbrief over wijzigingsregeling NOW 14-weken termijn en sluitingsdata vaststellingsloketten

Wijzigingsregeling NOW 1 2 3 en 4 vanwege 14-weken termijn en sluitingsdata vaststellingsloketten

Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie