Geen nader advies Raad van State over Belastingplan 2022

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gaat geen nader advies vragen aan de Raad van State over het wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen schrijnende gevallen en de onderdelen uit het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 die zien op box 3. Dat schrijft Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

Prinsjesdag

Het wetsvoorstel Wet Delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen was oorspronkelijk onderdeel van het verzamelwetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022. Dit wetsvoorstel is – net als de overige wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2022 – voor indiening op Prinsjesdag ter advisering voorgelegd aan de Afdeling Advisering van de Raad van State. Die heeft geadviseerd om deze maatregel als zelfstandig wetsvoorstel in te dienen. Voorts heeft de Afdeling Advisering diverse inhoudelijke zaken meegegeven. Het kabinet heeft dat advies opgevolgd en er een apart wetsvoorstel van gemaakt. Daarnaast is het kabinet op de andere onderdelen van het advies ingegaan in het nader rapport.

Het verzamelwetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 is als zelfstandig wetsvoorstel opgenomen in het pakket Belastingplan 2022. In dit verzamelwetsvoorstel is een verduidelijking en een tweetal reparaties met betrekking tot box 3 opgenomen. De Afdeling Advisering heeft geadviseerd over het gehele wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 en is daarbij niet ingegaan op de onderdelen die zien op box 3. Dit betekent dat daartoe geen aanleiding voor gezien werd. Er is dus, schrijft Vijlbrief, geen sprake van dat voor de onderdelen die zien op box 3 geen advies aan de Afdeling is gevraagd.

Niet nodig

Bij het eerste wetgevingsoverleg van 25 oktober 2021 over het pakket Belastingplan 2022 vroeg Kamerlid Pieter Omtzigt om een nader advies. Vijlbrief zegde toe in gesprek te gaan met de vice-president van de Raad van State. In dat gesprek is aangegeven dat de Raad van State geen aanleiding ziet om voor deze wetsvoorstellen een nader advies uit te brengen, gezien reeds over de desbetreffende wetgeving geadviseerd is. Daarnaast maak ik, in het kader van de actieve openbaarmaking, van de gelegenheid gebruik om de nota’s van het ministerie van Financiën die zien op de nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2022 inzake de energierekening openbaar te maken.

