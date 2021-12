Eerste Kamer neemt Belastingplan 2022 aan

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met vijf wetsvoorstellen, waaronder het Belastingplan 2022 en vier moties die een week eerder waren ingediend tijdens het debat over de wetsvoorstellen.

Drie moties zijn aangenomen, één motie verworpen en één motie is aangehouden. Los van het Belastingpakket is ook gestemd over een eerder aangehouden motie van senator Van Rooijen over een aparte minister voor belastingen. Deze motie is verworpen.

Aanvaarde wetsvoorstellen

Het Belastingplan 2022 bevat fiscale maatregelen die per 1 januari 2022 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. Het wetsvoorstel kent budgettaire samenhang: de opbrengst van bepaalde maatregelen wordt gebruikt als dekking voor andere maatregelen. De fracties van CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie stemden voor het plan, de fracties van SGP, Fractie-Otten en PvdD stemden tegen.

Alleen de PvdD stemde tegen het voorstel met overige fiscale maatregelen. De implementatie van een belastingplichtmaatregel om belastingontwijking tegen te gaan kreeg geen steun van FVD en PVV. De voorstellen om mismatches tegen te gaan bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel en tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) werden met algemene stemmen aanvaard. De OSF was niet afwezig bij de stemming over de BIK.

Aanvaarde moties

Een motie-Prastdie de regering verzoekt om zo snel mogelijk een einde te maken aan het op basis van fictief rendement belasten van vermogen dat als spaargeld wordt aangehouden. De senator overweegt daarbij onder andere dat continuering van het fictief rendement zich slecht verhoudt tot het beleid op het gebied van bescherming van de financiële consument.

Een motie-Van Rooijendie de regering verzoekt om via de bestaande koopkrachttegemoetkoming AOW in 2022 een eenmalige uitkering van 200 euro aan AOW-gerechtigden uit te betalen. De senator overweegt daarbij onder andere dat de inflatie in 2021 aanzienlijk hoger uitkomt dan de in de Macro-Economische Verkenningen van september geraamde inflatie van 1,9%.

Een motie-Van der Lindendie de regering verzoekt om op basis van brede samenwerking met beide Kamers, onderzoeksinstituten en externe specialisten intensief samen te werken aan een ambitieus, transparant en stapsgewijs plan om ons stelsel van sociale zekerheid en belastingen de komende jaren significant te vereenvoudigen, met als uitgangspunten ten opzichte van het heden: aanvaardbare marginale druk, aanvaardbare budgettaire effecten, aanvaardbare inkomenseffecten en aanvaardbare arbeidsaanbodeffecten.

Verworpen moties

Een motie-Van Rooijendie de regering verzoekt bij de kabinetsformatie te onderzoeken of 2 ministers van Financiën onderdeel van de oplossing kan zijn voor de problemen bij de Belastingdienst.

Een motie-Vendrikdie de regering verzoekt deze week een voorstel naar het parlement te sturen waarin de verlenging van de eerste schijf vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 ongedaan wordt gemaakt. De senator overwoog daarbij dat de verlenging van de eerste schijf vennootschapsbelasting aanmoedigt tot het aangaan van constructies ten einde afdracht van winstbelasting te verminderen.

Aangehouden moties

Een motie-Ottendie de regering verzoekt uitvoering te geven aan de eerder aangenomen motie over een studie naar de toekomst van het belastingstelsel en de bedoelde studie uiterlijk 1 juli 2022 aan de Eerste Kamer te verstrekken.

