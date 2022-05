Onderzoek naar effect van verhoging vliegbelasting en verlaging zelfstandigenaftrek

Staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) onderzoekt de effecten van de verhoging van de vliegbelasting en (bij)effecten van de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek. Hij antwoordt dit op de vragen die tijdens het debat over het Coronaherstelfonds over fiscale onderwerpen zijn gesteld.

Vliegbelasting

Van Rij benadrukt dat het kabinet bij de vormgeving van de vliegbelasting heeft gekozen voor een eenvoudig en daarmee goed uitvoerbaar instrument. Het doel van de vliegbelasting is om in het kader van de fiscale vergroening de maatschappelijke kosten van het luchtvervoer van passagiers beter tot uitdrukking te laten komen in de prijs van dat vervoer zonder de hub-functie van Schiphol negatief te beïnvloeden. Deze aspecten zijn ook bij de verhoging van de vliegbelasting leidend, laat de staatssecretaris weten. De wetgeving voor de verhoging van de vliegbelasting zal, als onderdeel van het wetsvoorstel Belastingplan 2023, op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Voorafgaand zal een onderzoek naar de effecten van deze verhoging worden uitgevoerd. Het streven is om het onderzoeksrapport uiterlijk samen met het wetsvoorstel op Prinsjesdag aan de Kamer aan te bieden.

Zelfstandigenaftrek

Kamerlid Caroline Van der Plas (BBB) stelde tijdens het debat vragen over de (bij)effecten van de voorgenomen verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek. In de memorie van toelichting van het Belastingplan zal Van Rij op de effecten van die maatregel ingaan. Daarnaast zal dit jaar ook de evaluatie fiscale regelingen ondernemerschap worden uitgevoerd. Daarin zal dieper worden ingegaan op de effecten, inclusief bijeffecten, van de ondernemersfaciliteiten (waaronder de zelfstandigenaftrek). De effecten en bijeffecten van de verlaging zijn daar een spiegelbeeld van.

Download hier de brief van de staatssecretaris.