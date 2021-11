Yolanda van Setten (Deloitte) wilde wat anders dan puinruimen

Yolanda van Setten verruilde in juni haar baan als officier van justitie voor de rol van director forensic bij Deloitte. Ze hoopt zo wat eerder in te kunnen grijpen in fraudeprocessen, zegt ze tegenover De Telegraaf.

De krant vroeg ‘crimefighter’ Van Setten hoe de overstap na zo’n vijf maanden bevalt. Ze is niet naar Deloitte gegaan vanwege het hogere salaris, zegt ze. ‘Ik heb laatst zitten berekenen dat het niet eens zoveel meer is. Bovendien moet ik nu verder reizen om op m’n werk te komen, en kan ik ook niet meer met mijn toga in de rechtbank staan.’ Van Setten wilde vooral wat vroeger in het proces terecht komen: ‘Eerlijk gezegd was ik wel klaar met het feit dat ik als officier altijd te laat kwam. Je komt pas aan als de daad gepleegd is en de slachtoffers gemaakt zijn. Het is altijd puinruimen. Dat hoop ik in mijn huidige functie bij Deloitte anders aan te kunnen pakken.’

Verschillende disciplines

Voor de voormalig officier van justitie is de samenwerking tussen verschillende disciplines een van de redenen voor de overstap naar Deloitte. ‘Op mijn afdeling zit negentig man, waaronder data-analisten, techies met hoodies, maar ook criminologen, psychologen, sociologen, accountants en hier en daar een verdwaalde jurist. Ook hier doen we fraudeonderzoek. Deloitte heeft bijvoorbeeld een vergunning als particulier recherchebureau. Oké, als officier kun je zaken vorderen, in beslag nemen. Dat kan ik hier niet meer. Dus ik ben nu afhankelijk van de goodwill van mensen om mee te willen werken. Dat maakt het soms wat complexer. Maar het soort onderzoek is vergelijkbaar.’

Bron: De Telegraaf