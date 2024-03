Deloitte staat voor grootste reorganisatie in tien jaar

Deloitte gaat wereldwijd een grote bezuinigingsoperatie doorvoeren, meldt de Financial Times. Het is volgens de krant de grootste reorganisatie in tien jaar; die is met name ingegeven door de slechte markt voor bedrijfsconsultancy.

Bij het big four-bedrijf blijven vier divisies over: audit en assurance, daarnaast strategie, risico’s en transacties, vervolgens technologie en transformatie en tot slot fiscaal en juridisch. Nu zijn er nog vijf bedrijfsdivisies. ‘We willen onze etalage en strategie moderniseren en vereenvoudigen’, aldus een woordvoerder. De operatie gaat een jaar duren. De accountantstak zal worden uitgebreid met (een deel van de) duurzaamheidsadviseurs.

Al 900 banen weg in VK

In de afgelopen maanden maakte Deloitte in het Verenigd Koninkrijk al het schrappen van 900 banen bekend, omdat de vraag naar diensten in consultancy en overnameadvies is weggevallen. Vlak na de coronapandemie werden juist nog veel mensen aangenomen, ook bij de rest van de big four. Opsplitsing van het bedrijf is niet aan de orde, zo liet topman Joe Ucuzoglu vorig jaar nog duidelijk weten, toen in reactie op de later afgeketste voorgenomen opsplitsing van EY. ‘Splitsing heeft nog nooit wat opgeleverd.’