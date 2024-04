KPMG ondervroeg sleutelfiguur Eringa niet in Mislintat-onderzoek

Dat KPMG de voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, Pier Eringa, niet heeft benaderd voor het onderzoek naar Sven Mislintat wekt verbazing. Eringa was in de gehele Mislintat-periode voorzitter van de raad van commissarissen en ook nauw betrokken bij de keuze voor KPMG als onderzoeksbureau. Dat meldt de NOS.

Mislintat was in 2023 vier maanden directeur voetbalzaken bij Ajax en kocht in die periode twaalf nieuwe spelers. In september vorig jaar moest hij vertrekken wegens gebrek aan een breed draagvlak binnen de voetbalclub. Een van de laatste wapenfeiten van Mislintat was de transfer van de Kroatische voetballer Borna Sosa. Dat veroorzaakte opschudding omdat Mislintat mogelijk financieel belang had gehad bij de transfer.

‘Geen belangenverstrengeling’

In september vorig jaar vroeg Ajax aan KPMG Forensic om de kwestie te onderzoeken. Deze week kwamen de accountants met hun eindrapport. De conclusie: er is volgens KPMG geen formele situatie van belangenverstrengeling geconstateerd inzake de transfer van Sosa. Evenmin is bij de andere inkomende transfers belangenverstrengeling vastgesteld. Maar helemaal zuiver lijkt de transactie ook niet te zijn geweest: ‘De werkwijze van Mislintat roept weliswaar vragen op, maar er is geen grond voor aansprakelijkheidsstelling.’

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) reageerde furieus op het rapport en noemde het ‘broddelwerk van de bovenste plank’. ‘Wat hier wordt gepresenteerd is echt ongekend. Dieper kun je niet zinken’, zo liet directeur Gerben Everts weten aan Het Parool. Ajax wil het KPMG-onderzoek niet prijsgeven. Everts vindt dat onaanvaardbaar. ‘Het rapport moet integraal worden gepubliceerd.’

Eringa

De NOS ontdekte dat KPMG één van de sleutelfiguren niet gesproken heeft voor het onderzoek. Voormalig voorzitter van de RvC, Pier Eringa, blijkt niet ondervraagd. Dit wekt verwondering aangezien Eringa gedurende de gehele ambtstermijn van Mislintat de belangrijkste toezichthouder bij Ajax was. Eringa wil bij de NOS niet reageren op de kwestie. KPMG verwijst in een reactie naar Ajax en wijst op de geheimhouding waaraan zij als onderzoeksbureau gehouden zijn. Ajax zegt niet te willen ingaan op het individuele geval Eringa en schrijft: ‘Het betrof een onafhankelijk onderzoek van KPMG Forensic. Zij hebben bepaald met wie te spreken en met wie niet.’

Bron: NOS