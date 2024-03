Bijna alle controles Deloitte volgend jaar met behulp van AI

Deloitte zet volgend jaar zelflerende kunstmatige intelligentie (AI) in voor vrijwel alle wettelijke controles, meldt het FD. Hoofd van de accountantstak, Gera Hamer, benadrukt wel dat AI nog slechts een hulpmiddel is en dat menselijke beoordeling cruciaal blijft.

Het generatieve AI-model Headstart is sinds kort voor iedereen binnen Deloitte Nederland beschikbaar. Hamer ziet een flinke toename in het aantal accountants dat het gebruikt. Ze schat dat 80% er in elk geval een keer mee geëxperimenteerd heeft. Hoofd van de accountantstak bij Deloitte Gera Hamer ziet enorme voordelen, vooral omdat het werk er aantrekkelijker en uitdagender door wordt.

Rekenen is er voorlopig nog nauwelijks bij. Headstart is een taalkundig model, dat bijvoorbeeld wel verantwoordingen kan toetsen op de boekhoudregels en aangeven wat ontbreekt. Onder de motorkap zit ChatGPT, en Deloitte heeft waarborgen ingebouwd voor wat het ‘verantwoord AI-gebruik’ noemt. Daarbij zijn privacy, het juiste niveau van informatiebeveiliging en kwaliteit vooropgezet.

Ook de andere Big Four-kantoren experimenteren volop met AI-toepassingen, maar zijn nog niet zo uitgesproken over de inzet daarvan als Deloitte.

Bron: FD