Veel minder Nederlanders voelen zich verantwoordelijk voor eigen pensioen

Het verantwoordelijkheidsgevoel dat Nederlanders ervaren voor hun eigen pensioen is in 10 jaar tijd flink gedaald. Waar in 2011 nog een ruime meerderheid (54%) van de beroepsbevolking aangaf vooral zelf verantwoordelijk te zijn voor voldoende pensioen, is dat in 2021 nog maar 1 op de 3 (34%). Bijna een derde vindt dat de verantwoordelijkheid hiervoor vooral bij anderen ligt, zoals het pensioenfonds, de verzekeraar of de overheid. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken.

Pensioenkennis

In het onderzoek is dit jaar extra ingezoomd op laag en gemiddeld betaalde zzp’ers omdat er zorgen zijn over hun pensioenvoorziening. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die werkzaam zijn in de bouw, logistiek of (thuis)zorg. Hoewel zzp’ers zich een stuk vaker vooral zelf (50%) verantwoordelijk voelen voor voldoende inkomen na pensionering, onderschatten zij vaak wat er voor hen aan pensioen al wel geregeld is. Ze schatten hun pensioenkennis lager in dan de beroepsbevolking en hebben het minder vaak bij het rechte eind als hun pensioenkennis wordt getoetst.

Zo schat bijna de helft (46%) van de laag/gemiddeld betaalde zzp’ers de hoogte van de AOW-uitkering voor een alleenstaande beduidend lager in (400-900 euro) dan het feitelijke bedrag (1226 euro). 15% denkt zelfs dat AOW er überhaupt niet voor hen is. Ook weet slechts een derde (33%) van de zzp’ers dat er grote fiscale voordelen zijn als je je pensioenvoorziening vastzet, bijvoorbeeld in een lijfrentepolis of geblokkeerde spaarrekening.

Zorgen

Niet zo gek dus dat 40% van de laag/midden betaalde zzp’ers zegt zich onzeker te voelen over hoe ze het beste geld kunnen sparen voor na hun pensionering. Dat percentage is hoger (58%) onder zzp’ers die hun pensioenkennis laag inschatten. Zij maken zich ook beduidend vaker zorgen over hun pensioen (51%), dan zzp’ers die hun eigen pensioenkennis hoog inschatten (26%).

Bijna 4 op de 10 Nederlanders maakt zich wel eens zorgen over zijn of haar pensioeninkomen. Hierin wijken zzp’ers niet af van de beroepsbevolking als geheel. De zorgen lijken wel toegenomen. In 2018 maakte 26% van de ondervraagden zich (redelijk) veel zorgen of men na pensionering voldoende geld heeft om normaal van te leven.

Onderzoek

Bron: Wijzer in Geldzaken