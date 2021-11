Slimme koppelingen voor een toekomstbestendig accountantskantoor

Wil je als accountant graag meer werk in minder uren verzetten? Slimme koppelingen tussen boekhoudsoftware en andere applicaties besparen tijd en creëren ruimte om als kantoor verder te groeien. In dit blog zetten we 5 veelgebruikte koppelingen op een rijtje.

Tijdrovend handmatig werk

Bedrijfsprocessen van boekhoud-, administratie- en accountantskantoren bevatten veel handmatige activiteiten, zoals het boeken van facturen, het samenstellen van aangiftes of rapportages en het verwerken van salarissen. Slimme koppelingen tussen de boekhoudsoftware en andere software applicaties zorgen ervoor dat je steeds minder handmatige handelingen hoeft uit te voeren. Hierdoor bespaar je tijd en voorkom je fouten, bijvoorbeeld bij het overnemen van gegevens.

Stel je toekomst veilig

Door meer kantoorprocessen te digitaliseren, ontstaat er ruimte om als kantoor verder te groeien. Groei doordat je meer klanten snel en goed kunt bedienen. Of groei door het leveren van meer toegevoegde waarde aan klanten, in de vorm van advies of extra diensten. Zo speel je in op veranderende klantenverwachtingen en maak je jouw kantoor toekomstbestendig.

1. Sneller belastingaangiftes verwerken met Nextens

Nextens biedt aangiftesoftware en kennissoftware speciaal voor fiscaal en financieel professionals. Denk hierbij aan programma’s voor de aangifte inkomstenbelasting, aangifte omzetbelasting (btw, ICP en suppletie) en aangifte vennootschapsbelasting. Als een administratie RGS Ready is, worden met behulp van RGS de grootboekrekeningen automatisch gekoppeld aan de velden in de aangifte en saldi op de juiste plaats overgenomen. Jij controleert en verstuurt aangiftes met een snelle handeling naar de Belastingdienst. Hierdoor houd je tijd over voor fiscaal advies aan je klant.

Wat is RGS?

Banken en diverse overheidsinstanties, zoals de KvK, de Belastingdienst en het CBS, vragen om cijfers en (verplichte) rapportages gebaseerd op SBR (Standard Business Reporting), de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages.

De codes van grootboekrekeningen sluiten vaak niet naadloos aan op SBR. Daarom ontwikkelden softwareleveranciers en koepelorganisaties in samenwerking met de overheid het Referentie Grootboek Schema (RGS). RGS maakt het gemakkelijker om jouw grootboekrekeningen aan de juiste SBR-codes te koppelen.

Verrijk je eigen grootboekrekeningschema met RGS-codes

Je kunt je eigen grootboekschema vervangen door een RGS-schema, maar dat hoeft niet. RGS kan ook een aanvulling zijn op de codes en omschrijvingen in jouw administraties. Het bestaande grootboekrekeningschema blijft dan intact en wordt verrijkt met RGS-codes. Als je dan na de koppeling met RGS werkt in je administraties, zie je nog steeds je eigen codes en omschrijvingen staan. Maar zodra je bijvoorbeeld een aangifte in Nextens maakt, zorgt de aanvullende RGS-code ervoor dat de saldi van de grootboekrekeningen automatisch worden toegewezen aan de bijpassende SBR-code.

2. Snelle rapportages met Visionplanner

Met Visionplanner stel je snel managementrapportages samen en heb je meer inzicht in de trends en financiële ontwikkeling van het bedrijf van je klant. Met behulp van de koppeling met de boekhoudsoftware maak je eenvoudig een planning en begroting en vergelijk je de actuele stand en prognose. En dat alles natuurlijk volledig online. Een ideaal platform voor ondernemer en accountant. Snel, simpel en samen.

Maak je dashboard relevant: seintje bij omzetverlies

Spoelstra Accountancy Services voert alle boekhoudingen van zijn klanten online. Marcel Spoelstra vertelt dat voor de coronacrisis klanten voornamelijk in de btw-aangiftes waren geïnteresseerd, maar door de coronacrisis hebben ze meer up-to-date financiële informatie en inzichten nodig. Hiervoor gebruikt het kantoor het managementdashboard van Visionplanner.

Visionplanner maakt snel en eenvoudig inzichtelijk hoe alle klanten er financieel voorstaan. Marcel vertelt dat het kantoor tijdelijk een extra waarschuwing heeft aangemaakt in het dashboard van Visionplanner, waarbij het programma een seintje geeft als de omzet van een onderneming meer dan 20% is gedaald.

‘Met Visionplanner zie je snel, zonder te veel klikken, bij welke ondernemers problemen kunnen ontstaan. Deze klanten kunnen we vervolgens proactief benaderen om ze advies en hulp te bieden.’

3. Automatiseer de salarisrun met Nmbrs®

Verwerk jij voor je klanten de salarisrun? Het verwerken van de salarisrun kan heel wat tijd in beslag nemen. Nmbrs is in Nederland marktleider op het gebied van salarisverwerking. Door het koppelen van Nmbrs met de boekhoudsoftware hoef je gegevens niet langer handmatig over te nemen in de administratie. Na het draaien van de salarisrun worden journaalposten met een druk op de knop op de juiste kostenplaats geboekt.

Nmbrs biedt oplossingen voor alle HR- en payrollprocessen. Zo lever jij een optimale HR-dienstverlening aan je klanten met een minimale inspanning.

4. Eenvoudig financiering regelen met LoanStreet

Snel en eenvoudig een kredietaanvraag checken en aanvragen voor je klant doe je met LoanStreet. LoanStreet biedt toegang tot financiering bij een groot aantal aanbieders. Na het invullen van de bedrijfs- en financiële gegevens kun je in één keer meerdere aanvragen versturen naar verschillende financiers. Het programma vergelijkt automatisch alle leningen en geeft meteen inzicht in de verwachte rente per financier.

Wanneer je LoanStreet koppelt met een boekhouding die gebaseerd is op RGS, worden alle gegevens in één keer goed overgenomen bij het maken van een aanvraag. Dat scheelt je enorm veel tijd. Zo wordt het voor een ondernemer eenvoudig om samen met jou de financiering te regelen.

5. Slimmer facturen verwerken met Basecone

Slimmer declaraties en facturen verwerken? Door de koppeling met Basecone krijg je meer grip op het verwerkingsproces voor facturen. Je ziet in één oogopslag waar facturen blijven, declaraties kunnen snel worden ingediend en documenten vind je eenvoudig terug.

Elke factuur, bon of declaratie die in Basecone binnenkomt, wordt realtime automatisch in de juiste administratie verwerkt. De boekhoudsoftware haalt de relevante leveranciersgegevens op. Daarnaast zorgen opgeslagen boekingsregels voor een zo compleet mogelijk boekingsvoorstel. Alle wijzigingen zijn direct zichtbaar door de koppeling tussen Basecone en de administratie.

Met Basecone houd je controle over de workflow. Slimme autorisatieflows zorgen ervoor dat documenten niet bij de verkeerde personen terechtkomen. Documenten blijven 10 jaar veilig opgeslagen in Basecone. Zo voldoe je aan de eisen van de Belastingdienst.

Wil je ook meer werk in minder uren verzetten?

Dit blog geeft maar een paar voorbeelden van processen rondom administraties die je kunt automatiseren. In SnelStart Accountant heb je volop mogelijkheden om administraties vergaand te automatiseren, dankzij honderden softwarekoppelingen en RGS, inclusief bovengenoemde 5 koppelingen.

