Exact kondigt sterke uitbreiding accountancysoftware aan: meer koppelingen met software andere aanbieders

Softwareleverancier deelt tijdens hun virtuele accountancyweek de plannen voor de Exact 360 Suite voor accountants. Tijdens de Exact Accountancyweek kondigde de Delftse softwareleverancier aan Exact Online verder uit te bouwen tot een compleet systeem dat zorgt voor een geïntegreerde kantooroplossing met optimale gegevens- en dossier-uitwisseling. Exact Online wordt een volledige suite voor accountants- en administratiekantoren met geavanceerde bewaking voor voortgang en data-integriteit, waarin zonder problemen ook de oplossingen van andere partijen – software-aanbieders -gebruikt kunnen worden.

De insteek: Een keuze voor Exact is een keuze voor de eigen manier van werken.

Uitdagingen in de sector

Op het gebied van financieel, salaris, fiscaal, jaarwerk, HR en advies kiezen kantoren voor de oplossing die het beste aansluit bij de huidige werkzaamheden. Dat werkt prima, al brengt het ook enkele uitdagingen met zich mee. Er wordt in de praktijk vaak gewerkt met meerdere applicaties van verschillende leveranciers. Dossierinformatie en CRM-gegevens zijn verspreid over meerder applicaties en dubbel aanwezig. Dat maakt de communicatie tussen medewerkers onderling of met cliënten er niet eenvoudiger op. Hoe wordt dan de controle over juistheid, volledigheid en tijdigheid behouden? Om dat te bereiken is het cruciaal dat alle oplossingen met elkaar samenwerken. Dan ontstaat er veel meer ruimte en aandacht om aan cliënten beter en tijdig de informatie te verstrekken die zij nodig hebben.

Exact 360 Suite voor accountants

Exact maakt zijn plannen concreet. Deze zomer worden de workflow-mogelijkheden en de communicatie met cliënten getoetst. Dat gebeurt in samenwerking met enkele gedreven kantoren. Op basis van de praktijkervaring binnen deze groep worden de mogelijkheden vervolgens verrijkt. De loonaangifte, IB, VPB, omzetbelasting en KVK-deponeringen worden straks centraal verzonden, bewaakt en opgeslagen in het juiste dossier. Inclusief de goedkeuringen en communicatie met je cliënten. Daarmee zet Exact belangrijke stappen in dossiervorming, CRM, PBCL (prepared by client list) en efficiency.

Focus op ontwikkelingen korte termijn

De communicatie met alle cliënten verloopt binnen de Exact 360 Suite voor accountants via de Mijn[Kantoor] app. De app wordt volledig vernieuwd en ondersteunt straks het goedkeuren en verzenden van de genoemde aangiften, ook uit andere softwarepakketten. Daarbij wordt de bekende chatfunctie van Exact – in-context communicatie – gebruikt. De app biedt ook vernieuwd dossierbeheer met de mogelijkheid om zaken te delen met de cliënt. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de koppelingen met andere systemen voor aangiften en de controle over alle soorten aangiften.

Verder in de toekomst

Na 2020 richt Exact zich op het direct opstellen van de genoemde belastingaangiften en jaarverslagen op basis van de financiële gegevens in Exact Online. Ook worden de rapportage- en controlemogelijkheden uitgebreid met geavanceerde bedrijfsanalyses. Alles is gericht op het vergroten van waardevolle en tijdige adviesmogelijkheden.

Geef gezamenlijk de toekomst van accountancy vorm

Exact biedt straks het centrale overzicht en de controle over alle processen binnen een kantoor en alle diensten die worden geleverd aan klanten. Daarbij hoeven cliënten nog maar met één app te werken voor alle communicatie, goedkeuringen, inzichten en het aanleveren van de gewenste informatie.

Kantoren die actief willen meedenken of op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen kunnen contact opnemen met Martin van Vliet martin.van.vliet@Exact.com