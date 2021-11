Credion blijft groeien! Graag verwelkomen wij weer een aantal nieuwe adviseurs bij de Credion organisatie. Afgelopen week hebben zij een formule- en automatiseringstraining gevolgd in Heerenveen, en met succes!



We stellen ze graag aan u voor: Rob Kuppens (Credion Rosmalen/Veenendaal), Robbert de Wilde (Credion Rosmalen/Veenendaal), Nathalie Moor (Credion Leiden) en Valérie de Haas (Credion Den Haag). Ze zijn er helemaal klaar voor om het MKB te voorzien van de beste bedrijfs- en vastgoedfinancieringen.

Samen ambities waarmaken

Als ondernemer heeft u ambities, maar hier is vaak een investering voor nodig. Wij helpen graag om deze ambities waar te maken! Samen met de ondernemer bespreken wij graag de plannen en gaan wij op zoek naar de wensen en behoeften vanuit de ondernemer. Op basis van uw ambitie en uw wensen, maken wij samen met u een adviesplan om te komen tot een zinvol en verantwoord financieringsplan. Zorgvuldigheid staat bij ons voorop. Kunt u zich vinden in ons adviesplan, dan werken wij de financieringsaanvraag uit tot een gemakkelijk en behapbaar verhaal voor een (of meer) financier(s), zodat zij snel inzicht hebben in het vraagstuk, de kansen, de mogelijkheden en eventuele uitdagingen.

De ene financiering is de andere niet. Op basis van de kredietaanvraag, komen er (verschillende) financieringsvoorstellen op tafel. Samen kiezen we de meest optimale deal die het best past bij uw ambitie en mogelijkheden.

Meer weten?

Wilt u weten waar voor u de kansen liggen? Laten we eens kennismaken. Neem vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek met uw regionale Credion vestiging. Na dit kennismakingsgesprek weet u wat uw mogelijkheden zijn en waar uw kansen liggen.

Bron: https://www.credion.nl/actueel/2021/11/credion-groeit