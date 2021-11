Denksportorganisaties vanaf 2022 btw-plichtig door uitspraak Hof van Justitie

Denksport is geen sport, oordeelde het Hof van Justitie al in 2017. Als gevolg van die uitspraak worden denksportorganisaties vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig, meldt de Belastingdienst. De sportvrijstelling is dan niet meer te gebruiken door denksportorganisaties.

Gevolgen

De uitspraak betekent dat denksportorganisaties vanaf 2022 btw-aangifte moeten doen. Ze gaan btw betalen over de inkomsten uit verkoop van drankjes, contributie en inschrijfgeld. Denksportorganisaties kunnen ook geen gebruik meer maken van de btw-vrijstelling voor fondsenwervende (kantine)activiteiten en het verlaagde tarief voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Keuze voor ‘KOR’ mogelijk bij jaaromzet van € 20.000 of lager

Als de jaaromzet van een denksportorganisatie € 20.000 of lager is kan wel worden gekozen voor de kleineondernemersregeling (KOR). Het gaat daarbij om de omzet van bijvoorbeeld drankjes, contributies en inschrijfgelden. De organisatie is dan geen btw verschuldigd en hoeft ook geen btw-aangifte te doen. Als hiervoor wordt gekozen kan geen btw worden teruggevraagd over kosten die zijn gemaakt.

Denksportorganisaties hebben dit najaar een brief van de Belastingdienst gekregen met een speciaal aanmeldformulier voor de kleineondernemersregeling. Wie niet is aangemeld als btw-ondernemer én niet verplicht is zich in te schrijven bij de KvK doet automatisch mee met de KOR als de omzet € 1800 per jaar is, of minder. Er hoeft dan geen aanmeldformulier voor de KOR te worden verstuurd. Lees meer over deze omzetgrens bij Registratiedrempel voor kleine ondernemers.