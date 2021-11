3 jaar cel voor leidinggevende van trustkantoor dat fiscale schijnconstructies aanbood

Een 62-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar celstraf voor het feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrifte, gewoontewitwassen van grote geldbedragen en deelname aan een criminele organisatie. Volgens accountant.nl gaat het om de in Dubai woonachtige Nederlander Erwin de R., die in de jaren ‘90 assistent-accountant was bij Paardekooper & Hoffman.

EU-Trust

Het gerechtshof Amsterdam heeft dat beslist in de zogeheten EU-Trust-zaak. De rechtbank legde eerder een gevangenisstraf van 36 maanden en een beroepsverbod van 3 jaar op. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep een gevangenisstraf van 34 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar.

Trustkantoor bood schijnconstructies aan

De man gaf lange tijd leiding aan een trustkantoor dat vanuit de Keizersgracht in Amsterdam schijnconstructies aanbood, met de bedoeling om vermogen verborgen te houden voor buitenlandse fiscale autoriteiten, meldt het hof. In onder meer Italië en Spanje werd op die manier belasting ontdoken en werden grote bedragen via het trustkantoor in Amsterdam doorgesluisd naar belastingparadijzen. Met behulp van vennootschappen in Nevis, de Bahama’s en Liechtenstein konden de uiteindelijk gerechtigden vrij over het weggesluisde geld beschikken.

Valse documenten

Bij de schijnconstructies werd gebruik gemaakt van valse overeenkomsten en facturen om te doen alsof er in werkelijkheid betalingen moesten worden gedaan. Daarbij werden veelvuldig documenten geantedateerd. Ook werd gedaan alsof het trustkantoor werkzaamheden verrichtte waarvoor facturen werden gestuurd naar vennootschappen in Europese landen, zoals kledinginspecties of bemiddeling bij verkoop van schepen, terwijl die werkzaamheden in werkelijkheid niet werden verricht.

Belastingontduiking, criminele organisatie

De man stuurde deze schijnconstructies aanvankelijk vanuit Amsterdam en later vanuit Monaco en Dubai nauwgezet aan. Door zijn leiding leverde hij een essentiële bijdrage aan belastingontduiking in andere Europese landen, waarvoor een deel van zijn klanten daar strafrechtelijk is veroordeeld. Hij heeft leiding gegeven aan het internationaal (gewoonte)witwassen van enorme geldbedragen. Omdat de man en zijn medeverdachten gedurende ruim 10 jaar op deze structurele en georganiseerde wijze het trustkantoor hebben gerund, was ook sprake van een criminele organisatie.

Bron: rechtspraak.nl