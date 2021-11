ABAB Waalwijk verhuist naar Den Bosch

Het kantoor van ABAB Accountants en Adviseurs Waalwijk gaat verhuizen. Vanaf maandag 29 november is de nieuwe standplaats het kantoor van ABAB in Den Bosch.

De reden voor de verhuizing is dat ABAB in Den Bosch alle expertise onder één dak heeft, meldt het accountantskantoor. Kees Hermes, directeur Accountancy bij ABAB: “Veel van onze klanten hebben te maken met vraagstukken die om een multidisciplinaire aanpak vragen. Vanuit ons kantoor in Den Bosch kunnen we hier nog beter op inspelen, omdat we er al onze specialisten bij elkaar hebben.”