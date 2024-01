ABAB viert 100-jarig bestaan

ABAB verkent momenteel een fusie met Alfa, maar viert dit jaar eerst nog zijn 100-jarig bestaan met verschillende evenementen. Bij het accountantskantoor is werknemersparticipatie nog altijd de rode draad, zegt CEO Ronald Meijers. “Employee Equity in plaats van Private Equity.”

Van landelijk begin tot breed spectrum

“Een eeuw waarin het bedrijf van betekenis geweest is, niet alleen voor zijn klanten, maar ook voor collega’s en de wereld om ons heen”, blikt het accountantskantoor terug. “Deze mijlpaal is dus niet zomaar een viering: het is een ode aan iedereen die heeft bijgedragen aan de geschiedenis van het bedrijf. Daarbij blikt ABAB niet alleen terug, maar kijkt het ook vol verwachting naar de toekomst. ABAB’s 100-jarig bestaan weerspiegelt dus zowel de rijke erfenis, als alle kansen die nog in het verschiet liggen. 2024 wordt het jaar waarin ABAB proost op de volgende 100 jaar.

Het is 1924. Aan de Spoorlaan 350 in Tilburg staan grote houten bureaus netjes opgesteld, bezaaid met stapels papier. Het geluid van ratelende typmachines vult de lucht, vermengd met het gerinkel van telefoons. ABAB werd geboren als ‘het boekhoudbureau van de NoordBrabantse Christelijke Boerenbond’. Nu, een eeuw later, heeft ABAB zijn focus verbreed tot meerdere sectoren, waaronder bouw, hightech maakindustrie, e-commerce en logistiek. Met een scala aan diensten voorziet ABAB klanten van advies op diverse gebieden, zoals fiscale en juridische advisering, accountancy, corporate finance, audit & assurance, salarisadministratie, HR-diensten en advies over internationaal zakendoen.”

Evenementen en ABAB-bos

Ter ere van het 100-jarig bestaan organiseert ABAB verschillende evenementen. Een hoogtepunt is de ABAB-reünie, die bovendien de start inluidt van een ABAB-alumnivereniging. In de zomer nodigt het bedrijf klanten uit voor een inspirerend Zomerfestival. Ook zetten medewerkers zich actief in voor diverse goede doelen tijdens de ABAB-doet-week. Om tastbaar invulling te geven aan de Brabantse wortels plant de organisatie in februari 2024 een eigen bedrijfsbos in het Brabantse Groene Woud, meldt ABAB. “Dit past in het duurzaamheidsbeleid van ABAB, maar is ook een symbolische markering van de groei die ABAB heeft doorgemaakt. Daarom komt er voor iedere (nieuwe) medewerker een boom in het ABAB-bos.”

Fusie met Alfa?

Met het oog op de toekomst verkent ABAB momenteel een fusie met Alfa Accountants & Adviseurs. Ronald Meijers, CEO van ABAB, vertelt daarover: “Net als ABAB, hecht Alfa er veel waarde aan van betekenis te zijn voor al zijn stakeholders en dichtbij klanten en medewerkers te staan. Wij delen de overtuiging dat een organisatie psychologisch en financieel eigendom moet combineren om op de lange termijn succesvol te zijn, vandaar: werknemersparticipatie. Employee Equity in plaats van Private Equity. Een potentiële fusie biedt onze klanten en onze mensen diverse voordelen, denk aan diepere kennis en meer innovatiekracht. Bovendien stelt het onze beide organisaties in staat om gezamenlijk te investeren in verdere digitalisering van een steeds uitgebreidere portfolio aan diensten en te investeren in duurzaamheid in al haar facetten.”