Bestuurder Hans Scholten vertrekt bij ABAB

Hans Scholten, lid Raad van Bestuur, heeft zijn werkzaamheden voor ABAB beëindigd en neemt na ruim 18 jaar afscheid van de onderneming. Hij is in 2005 in dienst getreden bij ABAB als lid van de Raad van Bestuur, Beleidsbepaler en Kwaliteitsbepaler.

Hans Scholten: “ABAB heeft een prachtige ontwikkeling doorgemaakt en ik kijk daar met grote voldoening op terug. ABAB is in al die jaren uitgegroeid tot een gerespecteerde partner voor veel ondernemers en een aantrekkelijke werkgever voor nu zo’n 700 medewerkers. Met de voorgenomen fusie met Alfa Accountants en Adviseurs gaat ABAB een nieuwe fase in van haar ontwikkeling. Het is een mooie stap voor beide ondernemingen en voor mij een goed moment om na bijna twee decennia mijn kennis en bestuurlijke ervaring buiten ABAB beschikbaar te stellen. Dat is een nieuwe uitdaging waar ik naar uitkijk.”

Arnout Traas, voorzitter Raad van Commissarissen, is Hans Scholten erkentelijk voor zijn bijdragen aan de succesvolle ontwikkeling van ABAB. “Hans is altijd zeer betrokken geweest bij onze onderneming en mede dankzij zijn expertise en inzet heeft ABAB zich kunnen ontwikkelen tot de gerespecteerde landelijk opererende partner voor ondernemers die we nu zijn. Wij bedanken Hans voor wat hij in al die jaren voor ABAB heeft betekend en wensen hem veel succes met zijn toekomstige activiteiten.”

