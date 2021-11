BDO ziet financiële gezondheid UMC’s verder verslechteren

De financiële gezondheid van de acht Nederlandse Universitair Medische Centra (UMC’s) is in 2020 wederom verslechterd. Dat blijkt uit de Benchmark Ziekenhuizen UMC Special van BDO Accountants & Adviseurs.

Het gemiddelde rapportcijfer van de UMC’s daalde van een 7,3 (2019) naar 6,8 en is daarmee zelfs een volledig punt lager dan in 2018 (7,8). De belangrijkste oorzaak hiervan is het steeds lagere rendement, dat in 2020 gemiddeld slechts 0,7% bedroeg. Door deze ontwikkeling dreigt de regierol van UMC’s bij de zorgtransformatie in gevaar te komen, waarschuwt het accountantskantoor.

Aanhoudende daling rapportcijfers en rendement

Over 2017 scoorden de UMC’s gemiddeld nog een 9,2, daarna werd het elk jaar minder: een 7,8 over 2018, een 7,3 over 2019 en nu dus zelfs lager dan een 7. De UMC’s scoorden in 2020 voor het eerst lagere rapportcijfers dan de algemene ziekenhuizen. Met name het rendement van de UMC’s is aanhoudend laag: dit daalde van 2,6% in 2017, 1,6% in 2018, 1,0% in 2019 naar 0,7% over 2020. Daarmee is het lager dan het rendement van algemene ziekenhuizen (1,5%), dat al enkele jaren stabiel is, maar ook op een te laag niveau ligt. Het lage rendement is voor een belangrijk deel te verklaren doordat de personeelskosten in 2020 sterker stegen dan de opbrengsten. De personeelskosten stegen met 7,5%. De overige bedrijfskosten stegen met 5,8%, met name door de stijgende patiëntgebonden kosten (8,6%), die grotendeels samenhingen met de aanvullende kosten voor COVID-19-gerelateerde zorg.

Resultaten verder onder druk

Volgens Chris van den Haak, voorzitter BDO Publieke Sector is deze ontwikkeling zorgelijk: “Uit de cijfers blijkt dat UMC’s over een relatief grote financiële buffer beschikken vergeleken met de algemene ziekenhuizen, maar dat de resultaten bij UMC’s nog meer onder druk staan. Dat is zorgelijk want de UMC’s spelen een cruciale rol in de transformatie van de zorg richting een duurzamere inrichting van het zorglandschap. Zij zijn dankzij hun kennis en kunde één van de belangrijkste partijen die de regierol van die transformatie op zich kunnen nemen. De vraag is echter of zij dat kunnen blijven doen, want de dalende resultaten, de financiële impact van de coronapandemie en de krappe arbeidsmarkt maken het er voor UMC’s niet eenvoudiger op.”

Bekijk hier de rapportcijfers inclusief toelichting en duiding van alle UMC’s.