BDO tikt Twenterand op vingers, gemeente wast handen in onschuld

Een ambtenaar van de gemeente Twenterand in Overijssel kon ongestoord 24.000 euro achteroverdrukken. BDO, die de fraude vorig jaar ontdekte, stelt nu dat er op het gemeentehuis weinig gedaan is om herhaling te voorkomen. Twenterand zelf ontkent dit.

Twenterand ontstond in 2020 door een fusie van Den Ham en Vriezeveen. Een ambtenaar bleek toen al enige tijd bezig om geld uit de gemeentekas over te maken naar zijn privérekening. Dat kwam vorig jaar zomer pas aan het licht na een controle van BDO. De accountant constateerde dat de man, die niet eens op de afdeling financiën werkte, wel erg makkelijk zijn gang kon gaan. De ambtenaar had wachtwoorden en technische kennis, dat bleek voldoende. Binnen de gemeente was geen sprake van een twee-ogenprincipe waardoor de fraudeur lang zijn gang kon gaan.

Aanbevelingen

BDO gaf de gemeente een reeks met aanbevelingen om fraude in de toekomst te voorkomen. Daarbij ging het om adviezen zoals de komst van verschillende inlogaccounts en het meekijken van een tweede ambtenaar bij transacties. Maar in een tussenrapportage constateert de accountant nu dat daarmee erg weinig is gedaan. ‘Ze hebben het een half jaar laten liggen. Ze hadden de bevindingen direct moeten opvolgen. Dat is niet gebeurd en daar zijn we verbijsterd over’, zegt Marcus Elzinga, voorzitter van de auditcommissie in dagblad Tubantia. BDO Accountants kondigt aan extra werkzaamheden uit te voeren voor de controle op de jaarrekening.

Ontkenning

Twenterand ontkent in een reactie het geschetste beeld van de accountant en auditcommissie. Zo heeft de gemeente een systeem aangeschaft dat iban-checks uitvoert en kijkt nu een tweede ambtenaar mee, volgens een woordvoerder in Tubantia. Ook zijn bevoegdheden per rol ingeperkt. Maar vanwege voorbereidings- en ontwikkeltijd hebben die stappen er nog niet toe geleid dat alles al operationeel is. In de conclusie van BDO dat er ‘niets’ gedaan zou zijn tot de komst van de accountant, herkent de gemeente zich niet. Dat geldt ook voor het oordeel dat de gemeente zaken gebagatelliseerd zou hebben. ‘Het feit dat de accountant hier binnenkort nog aanvullend naar wil kijken en dat dit weer van invloed kan zijn op de conclusies, sterkt de gemeente in die mening,’ aldus de woordvoerder.

Bron: Tubantia