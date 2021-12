De fiscale coronamaatregelen op een rij

Het kabinet heeft besloten het belastinguitstel voor ondernemers automatisch te verlengen tot eind 2021. Wat is daar wel en niet over bekend en welke fiscale maatregelen gelden er nog meer voor werkgevers en ondernemers tot 1 januari 2022?

Belastinguitstel

Ondernemers die nooit eerder om belastinguitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Over de voorwaarden van het bijzonder uitstel in verschillende situaties word nog nadere informatie verstrekt op de website van de Rijksoverheid.

Daarnaast blijft het lage tarief van de invorderingsrente nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%. Vervolgens komt de invorderingsrente in 2 stappen uit op 4% op 1 januari 2024.

Heb je nog openstaande belastingschulden van eerder bijzonder uitstel door corona? Dan hoef je niets te doen. Uitstel van betaling wordt automatisch verlengd tot eind 2021. Dit geldt voor alle belastingschulden die nog niet zijn voldaan. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de al bestaande belastingschuld en valt ook onder de ruime betalingsregeling die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Het uitstel van betaling geldt voor:

alle belastingen die onder het coronabesluit vallen; en

waarvan de uiterste betaaldatum uiterlijk voor 1 februari 2022 verstrijkt.

Dus de kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald, vallen ook onder het uitstel.

Heb je nog niet eerder bijzonder uitstel van belasting aangevraagd? Of heb je jouw belastingschuld inmiddels voldaan maar voorzie je (weer) betalingsproblemen? Dan kun je uitstel aanvragen bij de Belastingdienst tot en met 31 december 2021. Nadat je verzoek is ontvangen en goedgekeurd, krijg je uitstel van betaling tot en met 31 december 2021. En kun je gebruikmaken van de soepele betalingsregeling.

Ondernemers: betalingsregeling na uitstel

Als je bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen, dan biedt de Belastingdienst je een ruime regeling voor terugbetalen. Deze start vanaf 1 oktober 2022. Je kunt vervolgens in maximaal 60 maandelijkse termijnen de belastingschuld aflossen. Zo heb je tot uiterlijk 1 oktober 2027 de tijd.

Om te stimuleren geleidelijk de belastingschuld terug te betalen verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 30 juni 2022. Het normale rentetarief is 4%. Vanaf 1 juli 2022 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog:

1% vanaf 1 juli 2022;

2% vanaf 1 januari 2023;

3% vanaf 1 julii 2023; en

4% vanaf 1 januari 2024.

Dit geldt voor alle belastingschulden.

Als je sneller wil aflossen dan in 60 maanden kun je ook extra betalingen doen. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst.

Zolang je je vanaf 1 oktober 2021 aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichtingen houdt, zal de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag blijven afgeven gedurende de looptijd van de betalingsregeling.

Ondernemers: saneringsverzoek

Ondernemers mogen hun belastingschuld door corona gespreid over 5 jaar aflossen. Het aflossen start vanaf oktober 2022. Over deze belastingschuld moeten ondernemers invorderingsrente betalen. Deze rente is tijdelijk verlaagd tot 0,01% en wordt vanaf 1 juli 2022 weer stapsgewijs verhoogd naar 4%. Dit is het normale tarief voor belastingschulden. Als deze maatregelen niet voldoende zijn voor de ondernemer, dan zoekt de Belastingdienst samen met de ondernemer naar een passende oplossing. Soms zijn bedrijven in de kern gezond, maar hebben ze toch een problematische schuldenlast. Schuldsanering kan dan in uiterste nood een oplossing zijn om te voorkomen dat de ondernemer failliet gaat. De Belastingdienst en Douane willen deze ondernemers extra ondersteunen en de kans op een saneringsakkoord vergroten. Daarom geven de Belastingdienst en Douane hun preferentepositie als schuldeiser op voor de periode van 1 augustus 2021 tot 30 september 2023. Dat houdt in dat de Belastingdienst en Douane tijdelijk akkoord gaan met een kleiner percentage dan gewoonlijk.

Ondernemers en loon

Krijg je als ondernemer te maken met een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis? Dan kom je in aanmerking voor een verlaging van de belastingafdracht door een verlaging van het gebruikelijk loon. In de regeling voor 2021 wordt de omzet over heel het jaar 2021 vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019. Is er sprake van een omzetverlies van 30% ten opzichte van 2019? Dan kan de vennootschap gebruikmaken van de regeling. De precieze berekening hiervoor staat op de website van de Belastingdienst.

Ondernemers: g-rekening en ANBI-status

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren, kunnen aan de Belastingdienst vragen om hun g-rekeningen te laten deblokkeren. Zo kunnen dan tijdelijk bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor loonheffing of btw. Je dient dan wel voor de loonheffing of btw uitstel van betaling te hebben aangevraagd. In normale situaties kan de Belastingdienst alleen het overschot op de g-rekening vrijgeven. Dit versoepelde beleid voor de g-rekening loopt definitief af op 1 januari 2023.

Werkgevers: vergoedingen voor medewerkers

De werkkostenregeling is tijdelijk verruimd. Werkgevers mogen ook dit jaar maximaal 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000 (de zogeheten vrije ruimte) onbelast besteden aan de werkkostenregeling. Boven deze € 400.000 geldt het percentage van 1,18%. Overstijgt de werkgever de vrije ruimte, dan is de werkgever over het bedrag van de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd. Werkgevers die hier ruimte voor hebben, kunnen vrij beslissen waar ze de werkkostenregeling voor inzetten; de aard van de regeling verandert niet. De verruiming van de werkkostenregeling gaat gelden voor het hele fiscale jaar 2020 en 2021.

Mondkapjes onbelast vergoeden

Werkgevers mogen mondkapjes onbelast vergoeden als onderdeel van de reiskostenvergoeding. Omdat mondkapjes sinds 1 juni 2020 verplicht zijn in het openbaar vervoer, horen de kosten van een mondkapje tot de werkelijke kosten van reizen met het openbaar vervoer.

De vaste (reis)kostenvergoeding

Krijgen werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoef je als werkgever de vaste reisvergoeding niet aan te passen. Tot 1 januari 2022 mag je blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste reisvergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020. De goedkeuring om overige vaste vergoedingen ongewijzigd door te laten lopen liep tot 1 januari 2021.

