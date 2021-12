Nieuw: De Gouden Luca voor accountants

Softwareleverancier Exact introduceert de Gouden Luca. Elk accountants- of administratiekantoor dat werkt met Exact Online en actief klanten adviseert dat ook te doen, komt in aanmerking voor deze uiting van waardering.

Accountants zijn al sinds jaren een belangrijke schakel in het advies voor boekhoudsoftware richting ondernemend Nederland. Voor Exact dus een belangrijke partner in het goed adviseren van ondernemers op automatiseringsgebied. Menig accountant heeft de vraag gekregen wat voor advies zij zouden uitbrengen over bedrijfssoftware aan ondernemers. En de software is vaak de sleutel tot online samenwerking en het wegnemen van administratieve lasten.

De Gouden Luca

Voor accountants die hun ondernemende klanten adviseren om Exact Online te gebruiken voor hun bedrijfsadministratie is er een nieuwe uiting van waardering. De softwareleverancier wil graag alle accountants- en administratiekantoren die Exact zien als een strategische keuze bedanken voor hun vaak lange relatie.Om hier uiting aan te geven is er een Gouden Luca in het leven geroepen. Elk kantoor dat in de afgelopen jaren klanten heeft geadviseerd om met Exact te werken, ontvangt een van de vier edities van deze Luca. De Gouden Luca kent een kleurniveau variërend van rood, blauw, paars en als hoogste niveau zwart en kan aan de muur worden gehangen.

Waarom heet het de Luca?

Als we terug gaan in de tijd blijkt de allereerste vorm van dubbel boekhouden te zijn bedacht door Luca Bartolomeo de Pacioli (Borgo San Sepolcro, Toscane, 1445 – Rome, 1517). Bartolomeo was een Italiaans wiskundige en franciscaner, wat de link link naar het beroep van accountant en boekhouder logisch maakt. Naast dat hij dus de grondlegger is van dubbel boekhouden, maakte hij ook illustraties. Zo ook van de voorletter van zijn naam. Deze is te zien op de Gouden Luca als beeld.

Onderdeel van het accountancy-programma van Exact

De Gouden Luca is een onderdeel van het Exact accountancy-programma. Dit wordt een jaarlijks terugkerende gelegenheid waarin Exact accountancykantoren waardeert voor hun partnership met Exact. Afhankelijk van de ontwikkelingen bij het kantoor en de actieve klanten die met Exact Online werken, ontvangen zij nieuwe niveaus van de gouden Luca. Er zijn zoals gezegd vier niveaus van de Gouden Luca die uiting geven aan de hoeveelheid actieve ondernemers die gekoppeld zijn met de betreffende accountant.

Hoe worden de Luca’s toegekend?

Elk accountants- of administratiekantoor dat werkt met Exact Online en actief klanten adviseert om dat ook te doen komt in aanmerking voor de Gouden Luca. Elke actieve klant die is gekoppeld aan de betreffende accountant wordt meegerekend voor De Gouden Luca. De abonnementen van de verschillende edities van Exact Online tellen hiervoor mee, zoals boekhouden, handel, productie en zakelijke dienstverlening. Maar ook actieve Mijn[kantoor] gebruikers die aan een accountant zijn gekoppeld tellen mee voor een Gouden Luca. Het is wel van belang dat deze klanten zijn uitgenodigd via de invite Wizard, die beschikbaar is in de Exact Online productomgeving, en dat zij deze uitnodiging hebben geaccepteerd. Wilt u weten hoe dit werkt? Vraag het na bij uw accountmanager of bezoek het Accountancy Resource Center. Daar staan instructies hoe u dit kunt doen. Kijk voor meer informatie over de Gouden Luca de op de website: https://www.exact.com/nl/branche/accountancy/gouden-luca