Ondernemers met TVL in Q2 hebben tot 12 januari de tijd

De vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten over het tweede kwartaal van 2021 is deze week begonnen. Zo’n 58.000 ondernemers ontvangen de komende weken een mail met het verzoek de vaststelling te dienen.

Voor 12 januari

Het doorgeven van de werkelijke omzet in de maanden april, mei en juni 2021 moet uiterlijk 11 januari 2022 (voor 23:59 uur) gebeuren. Vaak heeft de RVO het formulier al ingevuld, met gegevens van de Belastingdienst. De ondernemer hoeft dan alleen nog akkoord te geven. Soms moet hij/zij de werkelijke omzetgegevens toch nog zelf invullen of wijzigen, of vraagt de RVO om aanvullende informatie. Het is verstandig om ruim op tijd te beginnen, zeker als ondernemers een accountantsproduct nodig hebben. Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000 of meer moeten het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. Dit geldt voor alle ondernemers, mkb-bedrijven en grote ondernemingen. Zij kunnen het accountantsproduct vinden op de website van de NBA.

Hoogte definitieve subsidie

Ondernemers krijgen zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar zij recht op hebben. Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan behouden zij het voorschot van 80% dat zij kregen na hun aanvraag. Daarnaast krijgen zij de laatste 20%. Is het werkelijke omzetverlies hoger, dan gaat de subsidie ook omhoog. Is uw omzetverlies lager gebleken dan vooraf ingeschat, dan krijgen ondernemers minder dan 20% uitgekeerd of moeten zij (een deel van) het voorschot terugbetalen.

Meer informatie

Als terugbetalen lastig is, is het mogelijk een renteloze betalingsregeling aan te vragen die bij de ondernemer past. Meer informatie over de vaststelling en terugbetalen staat op de pagina Na uw aanvraag TVL Q2 2021.

Let op: heeft u nog geen verzoek tot het indienen van de werkelijke omzet gekregen? Dat kan. De RVO verstuurt de verzoeken verspreid over een paar weken.