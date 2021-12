Ad Breepoel nieuwe directeur Financiën en Duurzaamheid bij ABAB

Ad Breepoel is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe directeur Financiën en Duurzaamheid bij ABAB Accountants en Adviseurs. Hij volgt hiermee Jack Ruijters op, die met pensioen gaat. In deze unieke functie gaat Breepoel integraal sturen op duurzaamheid, meldt het accountantskantoor.

Ad Breepoel heeft een stevige theoretische basis. Hij behaalde zijn SPD-diploma, gevolgd door de HOFAM-opleiding (Qualified Controller) en de NIVE Treasury-opleiding (Qualified Treasurer). Daarnaast heeft hij dertig jaar werkervaring, grotendeels opgedaan bij een grote logistieke dienstverlener in Zeeland. Hij heeft veel praktijkervaring op het gebied van rapportering, financiering en samenwerkingsverbanden. “Ik ga me buigen over het innoveren en duurzamer opereren van de organisatie. Denk daarbij ook aan true cost accounting: onze impact op de natuurlijke en sociale omgeving. Daarnaast liggen er voor ABAB mooie kansen op het gebied van diversiteit en de agri & foodtransitie. Ik ben erg blij met het vertrouwen dat ik krijg van de raad van bestuur en draag graag samen met mijn team bij aan het succes van ABAB”, aldus Breepoel.

Ronald Meijers, voorzitter raad van bestuur van ABAB Groep B.V.: “Ad gaat in deze unieke functie aan meerdere knoppen draaien om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Ik ben ervan overtuigd dat hij hieraan een positieve bijdrage zal leveren.”