Personalia | Erik van der Werff begonnen bij Extendum

Erik van der Werff is op 1 maart gestart als adviseur accountancy bij Extendum, het kennis- en adviescentrum voor MKB-accountantskantoren en hun klanten.

Van der Werff is ruim 30 jaar actief als accountant in voornamelijk het MKB-segment. Hij startte zijn loopbaan bij een Big4 kantoor, stapte over naar een middelgroot kantoor en begon 18 jaar geleden zijn eigen accountantskantoor. Hij is behalve AA-accountant ook RB‑adviseur.

Van der Werff: ‘Ik heb heel veel zin om mijn kennis en ervaring te gebruiken bij de advisering van de bij Extendum aangesloten kantoren. Als ondernemer/accountant ken ik de uitdagingen waar je als MKB-accountant tegenaan loopt. Op het gebied van de wet- en regelgeving, praktijkvoering en andere uitdagingen. Samen met mijn collega’s zullen wij blijven werken aan de dienstverlening die u van ons gewend bent. Daarnaast help ik mee om Extendum en de aangesloten kantoren te laten meegroeien met de snel veranderde wereld om ons heen.’

Bij Extendum werken een kleine veertig mensen.