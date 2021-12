RA maakte geen fout in onderzoek slepende landgoedzaak: tuchtklacht afgewezen

Een gemeenteraadslid heeft bij de Accountantskamer vergeefs geklaagd over een RA die onderzoek moest doen naar de gang van zaken rondom een conflict over een landgoed. Dat onderzoek is blijven steken in de oriënterende fase.

Het heeft veel voeten in de aarde gehad voordat de tuchtrechter tot de uitspraak kwam, want de klaagster heeft tot driemaal toe een wrakingsverzoek ingediend dat alle keren is afgewezen. Uit de uitspraak valt af te leiden dat het gaat om de al jarenlang slepende kwestie rond het Bloemendaalse landgoed Elswoutshoek, eigendom van de gebroeders Hans en Rob Slewe, die onder meer heeft geleid tot het vertrek van de burgemeester en een wethouder. De broers hadden plannen om het landgoed te ontwikkelen, maar de plaatselijke politiek werkte dat volgens hen tegen. Uiteindelijk is de zaak dit jaar geschikt voor 750.000 euro.

Weinig medewerking

In 2018, als een schikking nog niet aan de orde is, geeft de gemeenteraad de huidige burgemeester opdracht om een extern onafhankelijk onderzoek te laten doen naar gebeurtenissen in 2014 die het conflict zouden hebben doen escaleren. Aanleiding waren meldingen van integriteitsschendingen, afkomstig van het klagende gemeenteraadslid en van een van de broers Slewe, die ook raadslid is. De RA, in dienst van forensisch onderzoeksbureau Integis, krijgt opdracht om het onderzoek te doen. Dat moet onder meer kijken naar het legaal en integer handelen van politieke ambtsdragers van de gemeente en naar mogelijkheden om de relatie tussen de landgoedeigenaren en de gemeente te herstellen. Het onderzoek start in december 2018 en kent de nodige hobbels. Zo blijken alleen de voormalig burgemeester en wethouder aan een interview mee te willen werken; de RA is daardoor niet in staat om duidelijk te krijgen wat het onderwerp van een vervolgonderzoek moet worden. Ook geldt voor bepaalde stukken een geheimhoudingsplicht. Hij rapporteert daarover aan de gemeenteraad. In maart 2019 dient een van de broers tegen de RA een klacht in bij de Accountantskamer, maar die wordt later ingetrokken.

Onderzoek gestaakt

Ondertussen wordt in de gemeenteraad gedebatteerd over het rapport van de RA. De raad dringt aan op voortzetting van het onderzoek. De klaagster stuurt de RA eind 2019 een melding door die zij aan de griffier van de raad heeft toegezonden. De melding heeft betrekking op beweerdelijke integriteitsschendingen door de huidige burgemeester. Begin 2020 vraagt de RA of hij verder kan met zijn onderzoek of niet. De raad laat weten dat het onderzoek wordt gestaakt.

Klachtonderdelen niet goed te volgen

Vlak daarna dient het gemeenteraadslid haar klacht in, bestaande uit 28 onderdelen. Later volgt een toelichting die het totaal aan klacht- en subklachtonderdelen op ruim 100 brengt. Nadien blijven er 12 onderdelen over. Die worden door de tuchtrechter samenvattend beschreven, want ‘de klachtonderdelen zijn niet steeds goed te volgen omdat klaagster zich bedient van lange, niet steeds goed lopende en daardoor vaak niet of moeilijk te begrijpen zinnen’.

40.000 documenten

Vooraf merkt de Accountantskamer op dat klachten over de onvolledigheid van het onderzoek niet kunnen slagen omdat de RA het onderzoek niet heeft kunnen voltooien. Verder is geen onderzoeksopdracht verleend waarin is aangegeven op welke gebeurtenissen en de daarbij betrokken personen het onderzoek zich moet richten. Het was niet duidelijk welke van de 40.000 beschikbare documenten voor het onderzoek relevant waren. ‘Betrokkene moest dus uit een zeer grote hoeveelheid informatie eerst distilleren wat, gegeven de opdracht, de relevante gebeurtenissen zouden kunnen zijn en welke personen daarbij zouden kunnen zijn betrokken. Pas daarna kon, in overleg met de raad over de te onderzoeken gebeurtenissen en daarbij betrokken personen, fase twee starten. In die fase diende betrokkene – in termen van het raadsbesluit – het handelen/de besluitvorming van het college, de collegeleden en de raadsleden ten aanzien van de relevante gebeurtenissen in 2014 te onderzoeken en te toetsen.’

Niet op zoek gaan naar onderbouwing

De tuchtrechter stelt ook vast dat de klaagster veel stellingen poneert zonder onderbouwing of nalaat aan te geven wat zij met een klacht beoogt. Tot slot verwijst ze naar Standaard 3000D, terwijl de opdracht geen assurance-opdracht is. De stukken die in het geding zijn gebracht, laat de Accountantskamer buiten beschouwing omdat niet expliciet is gemaakt welke (onderdelen van) stukken de klacht onderbouwen. ‘De Accountantskamer is niet gehouden zelfstandig in de overgelegde stukken op zoek te gaan naar de onderbouwing van de stellingen van klaagster.’

Alle onderdelen ongegrond

De tuchtrechter verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. Zo acht de Accountantskamer niet bewezen dat het onderzoek zwaar ondermaats is. ‘Klaagster verliest uit het oog dat de eerste fase van het onderzoek beperkt was in die zin dat het om oriëntatie en inventarisatie ging. Na afronding van deze fase zou het onderzoek naar de alsdan vastgestelde, relevante gebeurtenissen en de daarbij betrokken personen plaatsvinden. Daarom is bijvoorbeeld het klachtonderdeel dat betrokkene (ook) andere personen had moeten interviewen prematuur. In fase twee van het onderzoek zouden meer en/of andere personen geïnterviewd worden.’ De tuchtrechter veegt daarnaast veel klachtonderdelen van tafel, omdat die grotendeels voorbij gaan aan het feit dat alleen sprake is geweest van een inventariserende en oriënterende fase en dat het onderzoek nooit is afgerond. Ook de stelling dat de huidig burgemeester als contactpersoon ongeschikt is en dat dat onderzocht had moeten worden door de RA is onvoldoende onderbouwd.

