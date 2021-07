Na raadsvragen: Baker Tilly wil openheid van Bloemendaal over deal met broers

De gemeente Bloemendaal heeft donderdag alsnog bekendgemaakt hoeveel geld zij hebben uitgekeerd aan landgoedeigenaren Hans en Rob Slewe. Baker Tilly dreigde anders de jaarrekening niet goed te keuren. Eerder vond de accountant de geheimhouding geen probleem.

12 jaar ruzie

De zaak draait om het landgoed Elshoutshoek in Overveen. Het conflict sleept al 12 jaar. De eigenaars Hans en Rob Slewe beweren stelselmatig te zijn tegengewerkt door de politiek, met name door de VVD, in hun plannen het landgoed verder te ontwikkelen. In mei sloten de broers een deal met de gemeente en kwam er een einde aan de slepende ruzie. De gemeenteraad ging ermee akkoord dat het bedrag dat de broers hebben ontvangen niet openbaar gemaakt wordt. Woensdag echter veranderde dat standpunt. Een raadslid vroeg aan accountant Baker Tilly of de bedragen van de Slewe-deal waren meegenomen in de jaarcijfers over 2020. Dit bleek niet zo te zijn. Hierop schortte de accountant de goedkeuring van de jaarrekening op. Nog dezelfde avond besloot een meerderheid van de gemeenteraad om het bewuste bedrag alsnog openbaar te maken.

750.000 euro

Hoeveel compensatie de broers hebben ontvangen, werd in de loop van donderdag bekendgemaakt. Het gaat om in totaal 750.000 euro. Baker Tilly wilde de jaarrekening bij nader inzien niet goedkeuren als dit bedrag niet bekend zou worden. De accountant stelde zich op het standpunt dat de financiële consequenties van de gesloten vaststellingsovereenkomsten dienen te worden verwerkt in de jaarrekening. Dit standpunt is de reden dat de gemeenteraad met het opheffen van dit deel van de geheimhouding instemde. Anders zou de jaarrekening niet door de accountant worden goedgekeurd. Accountancy Vanmorgen heeft Rob Slewe, tevens gemeenteraadslid, om een inhoudelijke reactie gevraagd. Hij heeft deze niet gegeven.

Zie hier een documentaire over de broers en hun conflict met de gemeente.