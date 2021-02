Wrakingsverzoek in tuchtzaak rond onderzoek Bloemendaals landgoed afgewezen

Het heeft er alle schijn van dat een tuchtklacht over een forensisch onderzoek naar een langslepende kwestie rond een Bloemendaals landgoed eindelijk inhoudelijk door de Accountantskamer zal worden behandeld. De klager heeft inmiddels drie pogingen tot wraking zien stranden.

Het is een zaak in de kantlijn van een al jarenlang slepend conflict rond de aankoop van het landgoed Elswoutshoek in Bloemendaal door de broers Hans en Rob Slewe. Die wilden het gebied ontwikkelen, maar hun bouwplannen werden steevast door de gemeente afgewezen. In 2018 is bureau Integris ingeschakeld om een forensisch onderzoek te doen naar de gang van zaken. Daarvoor wilde het bureau ook raadslid Marielys Roos van de gemeente Bloemendaal bevragen, maar die vond dat niet gepast in verband met een andere rechtszaak waarin zij is verwikkeld: ze wordt vervolgd wegens schending van haar ambtsgeheim door de openbaarmaking van geheime stukken rond Elswoutshoek. Die zaak dient in april bij het gerechtshof in Amsterdam. Integris heeft desondanks het onderzoek voortgezet. Daarover beklaagt het raadslid zich bij de tuchtrechter.

Drie wrakingsverzoeken

Die klachtzaak kwam afgelopen zomer voor de Accountantskamer. Toen deed Roos al een wrakingsverzoek dat later werd ingetrokken. De kwestie kwam vervolgens voor behandeling op 18 januari op de rol, maar toen volgde een tweede verzoek. De Accountantskamer zou niet de juiste vragen stellen, vooringenomen zijn, partijdig zijn, politiek bedrijven en achterliggende stukken onvoldoende onderzoeken. Per brief deed het raadslid er nog een schepje bovenop met een derde wrakingsverzoek naar aanleiding van het verweerschrift van de behandelend kamer.

De wrakingskamer heeft nu geoordeeld dat de verzoeken ongegrond zijn. Het derde wrakingsverzoek was bovendien wat te veel van het goede: dat is ingediend toen de behandelend kamer al was gewraakt en de behandeling van de hoofdzaak was gestaakt: daarom kan er geen sprake zijn van een nieuw wrakingsverzoek, overweegt de wrakingskamer.

Vragen wijzen niet op vooringenomenheid

Over het stellen van verkeerde vragen oordeelt de wrakingskamer niet. ‘Het niet stellen van bepaalde vragen betekent in dit geval niet dat sprake is van een zwaarwegende aanwijzing voor het oordeel dat de behandelend kamer jegens verzoekster een vooringenomenheid koestert. Hetzelfde geldt voor het al dan niet opvragen van achterliggende stukken en de diepgang van het onderzoek.’ Verder is een wrakingsprocedure niet bedoeld voor klachten over de manier waarop iemand is bejegend. Dat de voorzitter van de Accountantskamer heeft gevraagd of het juist is dat de gemeenteraad de integriteitsmeldingen die de verzoekster over de burgemeester had gedaan niet heeft overgenomen, kan niet worden gezien als politiek bedrijven op de zitting, aldus de wrakingskamer.

Uitgewraakt

De kamer bepaalt verder, gezien het aantal verzoeken om wraking, dat het gemeenteraadslid het middel van wraking gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is gegeven, waardoor sprake is van misbruik van wraking. ‘De wrakingskamer zal daarom bepalen dat een volgend verzoek om wraking niet in behandeling zal worden genomen.’

Uitspraak wrakingskamer, 19 februari 2021