Landgoedconflict zit goedkeuring jaarcijfers gemeente Bloemendaal dwars

De gemeente Bloemendaal wacht nog op goedkeuring van de jaarcijfers door accountant Baker Tilly. Een al jaren spelende en vorig jaar opgeloste kwestie rondom het plaatselijke landgoed Elswoutshoek zit een goedkeurende verklaring in de weg.

Grote plannen hadden ze, de broers Hans en Rob Slewe, met het aangekochte Elswoutshoek. Maar keer op keer zat de gemeente dwars: die wees hun bouwplannen af. Of dat allemaal rechtmatig was, moest bureau Integris in 2018 onderzoeken. Ook dat ging niet van een leien dakje, want raadslid Marielys Roos wilde het bureau geen informatie geven omdat ze in een rechtszaak was verwikkeld rondom het landgoed. Desondanks ging Integris door met het forensisch onderzoek. Dat leidde tot een tuchtklacht van Roos, die vervolgens tot drie keer toe vruchteloos een wrakingsverzoek indiende tegen de Accountantskamer.

Mediationkosten niet in jaarrekening

De gebroeders Slewe hebben vorig jaar na mediation een vaststellingsovereenkomst gesloten met de gemeente. Daarmee is de kous niet af, want de kosten van die mediation zijn niet opgenomen in de jaarrekening. Het bedrag dat de Slewes uiteindelijk hebben getoucheerd, is onbekend. De gemeenteraad heeft eind mei in een geheime vergadering met de vergoeding ingestemd. Vervolgens is afgelopen week de (dus nog niet goedgekeurde) jaarrekening besproken, opnieuw tijdens een besloten bijeenkomst van de commissie Bestuur en middelen. Dat leidde tot onvrede bij de eenmansfracties Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal, die de zaal verlieten tijdens de bespreking. De term ‘doofpotaffaire’ viel daarbij. Detail: ook raadslid Roos had zich afgemeld voor het overleg. Haar vragen over de zaak hebben ertoe geleid dat Baker Tilly de goedkeurende verklaring heeft opgeschort, meldt de IJmuider Courant. In het accountantsverslag gedateerd 15 juni wordt overigens wel aangegeven dat de accountant voornemend is een goedkeurende verklaring te verstrekken. Maar die is er tot op heden nog niet gekomen. Baker Tilly geeft in het verslag onder meer aan dat er wel fouten zijn geconstateerd op het punt van Europese aanbestedingen (voor een half miljoen euro) en onzekerheden van bijna een miljoen op het gebied van Jeugdzorg en WMO.

Dat de mediationkosten niet in de jaarrekening staan, is volgens wethouder Nico Heijink een besluit geweest van het college van B en W.

Taakstraf voor raadslid

Raadslid Roos is vorige maand door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur met een proeftijd van een jaar. ‘De verdachte heeft als gemeenteraadslid van de gemeente Bloemendaal stukken die haar onder geheimhouding waren verstrekt, opzettelijk openbaar gemaakt op een door haar georganiseerde (pers)bijeenkomst. Vervolgens heeft de verdachte de stukken geplaatst op de website van de partij waarvoor zij raadslid is. Door het openbaar maken van de stukken heeft zij het vertrouwen dat het college van burgemeester en wethouders in de leden van de gemeenteraad mag stellen, ernstig beschadigd.’