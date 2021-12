Voorlopige aanslag kent nu ook automatische verdeling aftrekposten

De Belastingdienst begint deze week met het versturen van ongeveer vier miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2022 aan mensen die eerder een voorlopige aanslag hebben ontvangen. Nieuw dit jaar is dat de gemeenschappelijke aftrekposten al over de fiscale partners zijn verdeeld.

Zoals elk jaar raadt de fiscus mensen aan de gegevens op de aanslag goed te controleren en waar nodig te wijzigen met een wijzigingsformulier, als nu al bekend is dat ze voor 2022 niet kloppen of gedurende het jaar als de situatie verandert. ‘Denk aan de hoogte van inkomsten of aftrekposten zoals hypotheekrente of zorgkosten. Het niet wijzigen van de voorlopige aanslag kan namelijk leiden tot een groot verschil tussen de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag na de aangifte inkomstenbelasting.’

Verdeling aftrekposten

Fiscale partners die gezamenlijk hun voorlopige aanslag wijzigen, krijgen voor het eerst een voorstel voor de verdeling van gemeenschappelijke aftrekposten. ‘Met deze nieuwe service komt de Belastingdienst tegemoet aan de wens om mensen te helpen bij het zo gunstig mogelijk onderling verdelen van gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten, zodat zij zo min mogelijk belasting betalen of juist meer terugkrijgen. De optimale verdeling voor de inkomstenbelasting kan invloed hebben op het inkomen voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals een toeslag. In het wijzigingsformulier worden belastingplichtigen daarop gewezen. Zij kunnen er altijd voor kiezen om zelf de bedragen nog anders te verdelen.’

Een ander nieuw element is dat het vanaf dit jaar makkelijker is om de voorlopige teruggave stop te zetten via Mijn Belastingdienst. ‘Voor de aftrek van heffingskortingen kon dat al zonder een volledig wijzigingsformulier in te vullen. Nu kan dat ook voor de aftrek hypotheekrente en andere aftrekposten.’